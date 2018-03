První test prosklených sluchátek v ČR: skvěle hrají a neruší okolí

Sluchátka pro domácí poslech mají dvě hlavní výhody. I v malém bytě si můžete dopřát hlasitý poslech v kteroukoli denní či noční dobu a zároveň je poslechová sestava se sluchátky vždy levnější, než alternativa s výkonovými zesilovači a reprosoustavami. To však neznamená, že sluchátka musí být vždy levná.

Jako první v Česku jsme otestovali novinku společnosti Sennheiser , sluchátka HD 820, která spadají do takzvané high-endové kategorie. V té se hledí především na co nejvyšší kvalitu reprodukce, použití špičkových součástek a technologií, preciznost provedení a naopak se při vývoji a výrobě netlačí na snižování nákladů a tedy i výši výsledné ceny.

Kombinace sluchátek HD 820 a sluchátkového zesilovače s D/A převodníkem a USB zvukovou kartou HDV 820 platí za novou vlajkovou loď výrobce a jsou určeny těm nejnáročnějším posluchačům.

Uzavřená sluchátka s otevřeným zvukem

Novinka navazuje na předchozí HD 800 a 800S s jednou zásadní konstrukční odlišností. Mají uzavřené ozvučnice.

Předchůdci, stejně jako drtivá většina špičkových sluchátek, mají konstrukci otevřenou. Znamená to, že kopule za reproduktory (ta část, která je vidět, když máte sluchátka na hlavě) má otvory (nejčastěji mřížku) kterými je vnitřní akustický prostor propojen s okolím. Jimi se tak kompenzují tlakové změny uvnitř ozvučnice během reprodukce a snadněji se potlačuje akustický vliv této malé komory - výsledkem je zpravidla lepší zvuk. Nevýhoda je jasná - otvory mimo vzduchu proudí ven i zvuk, a tak posluchač může reprodukcí rušit své okolí a zároveň mu poslech znepříjemňuje hluk.

Prosklené ozvučnice sluchátek HD 820.

Výrobce se u HD 820 pokusil skloubit výhody uzavřené ozvučnice a zvukové kvality ozvučnice otevřené. Zadní stěna ozvučnice není oproti zvyklostem vypouklá (konvexní), ani rovná, ale vydutá. Je tvořena sklem, které je díky své vnitřní tvrdosti velmi odolné proti rezonancím. Za pomoci konkávního tvaru odráží zvukové vlny ze zadní strany membrány reproduktoru do akustického absorbéru, který je pohltí, nikoli zpět k reproduktoru. Uzavřená ozvučnice se díky tomu má chovat jako otevřená.

A pokud trochu předběhneme: při kritickém poslechu se nám platnost této teorie potvrdila. A navíc, izolace od okolí je také velmi dobrá.

Fantastické pohodlí a výměnný kabel

Sluchátka jsou circumaurální konstrukce, náušníky tedy sedí na posluchačově hlavě a uši, včetně boltců, jsou pohodlně a volně uvnitř. Komfort nošení je jednou ze silných stránek sluchátek, ani po mnohahodinovém souvislém poslechu jsme neměli žádné nepříjemné pocity. Navíc podle nás výborně vypadají, prosklené pohledy do velmi úhledných útrob působí technicistně, precizně a čistě.

Konektor výměnného kabelu na sluchátkách.

Náušníky jsou ze dvou materiálů, po stranách ze syntetické kůže kvůli lepší zvukové izolaci, ze strany hlavy pak měkké jemně chlupaté textilie. Dobře dýchá, a tak se nám hlava ve sluchátkách nepotila. Náušníky jsou vyráběné ručně.

Sluchátkový kabel není připevněn napevno, snadno jej můžete odepnout ze speciálních dvoupinových konektorů v ozvučnicích a vyměnit za jiný. V balení najdete dva, kvalitní křížem pletené v textilním opletu, jeden s klasickým konektorem Jack 6,3 mm, druhý s konektorem Pentacon, což je pětipinový (TRRRS) konektor 4,4 mm pro symetrické připojení.

K zesilovači připojíte cokoli, jeho USB DAC přehraje vše

Zesilovač HDV 800 zaujme jednoduchým čistým provedením, za designový prvek by se dalo považovat jen bíle svítící okruží zapínacího tlačítka, naštěstí svítí rozumně matně, neruší a neoslňuje.

Sluchátkový zesilovač s USB DAC Sennheiser HDV 820

Zesilovač potěší nadstandardním počtem vstupů, zvukový zdroj můžete připojit analogově jak symetrickým (2x XLR), tak nesymetrickým (2x cinch) způsobem, digitálně opticky (Toslink) i elektricky (SPDIF/cinch), tak i USB portem. Všechny vstupy můžete obsadit a lze mezi nimi přepínat.

USB se po připojení k počítači chová jako externí zvuková karta a díky D/A převodníku ESS Sabre 32 si poradí s každou myslitelnou vzorkovací frekvencí do 384 kHz a bitovou hloubkou až 32 bit. Je možné použít ovladače WASAPI i ASIO, umí dekódovat i DSD (64, 128, 256) - například z přehrávače Foobar2000 vybaveného patřičnými doplňky. V exkluzivním režimu (bez zásahu systémovým zvukovým mixérem) ji umí využít například i aplikace Tidal.

Výrobce žádný softwarový hudební přehrávač nenabízí a je to možná škoda, protože korektním zprovozněním přehrávání DSD a nastavením zvukového výstupu například u zmíněného Foobar2000 se ne každý zákazník bude mít chuť zabývat.

Zadní strana zesilovače. U nesymetrického analogového vstupu můžete nastavit vstupní zisk, pro srovnání hlasitosti mezi vstupy.

Zesilovač v rámci zjednodušení nijak neindikuje druh vstupního signálu (vyjma DSD, to má vlastní bílou diodu), takže pokud vás zajímá aktuální vzorkovací frekvence, pak si musíte nainstalovat aplikaci Sennheiser HDV 820 Control Panel. Pomocí aplikace můžete nastavit také velikost bufferu pro USB přehrávání.

Na zesilovači je indikována volba vstupu, každý má svoji bílou LED. Na zadní straně najdeme i dva výstupní XLR konektory pro připojení k výkonovému zesilovači - sluchátkový zesilovač se tak může uplatnit i v aparatuře s reprosoustavami a zastat funkci předzesilovače.

Čtyři možnosti připojení sluchátek

Zajímavá je nabídka výstupů pro sluchátka situovaná na čelní straně. Jsou to dva Pentacon konektory pro symetrické připojení (a současný poslech) dvojice sluchátek, 4-pinový LXR konektor pro symetrické připojení sluchátek a kombinovaný třípinový XLR a 6,3mm Jack pro nesymetrické připojení.

Pentaconn, 4,4mm konektor pro symetrické (balanced) připojení sluchátek.

Na možnosti připojení sluchátek se pojďme podívat podrobněji. Pentacon je to konektor, který se snaží prosadit zejména společnost Sony u svých nových hi-res komponentů a podle asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) se stává standardem v symetrickém připojení sluchátek. Díky pěti pinům (TRRRS) totiž umožňuje nejkvalitnější symetrické připojení, ale v mnohem rozměrově úspornější podobě, než u se symetrickým spojení takřka synonimálních XLR konektorů a zároveň méně subtilní a zranitelné, než 2,5mm konektory, které byly u některých špičkových kapesních přehrávačů.

Dalším konektorem je čtyřpinové XLR. Ten nahrazuje dřívější dvojice třípinových XLR, takže uživatel nemusí zapojovat dva konektory a přemýšlet který je pravý a který levý.

Zajímavou kombinací je poslední konektor. Funguje jednak jako třípinový XLR pro nesymetrické připojení (což není příliš často používané řešení) a jednak jako Jack 6,3 mm pro nesymetrické připojení, což je naopak nejčastěji používaný způsob. Konektory jsou kvalitní z produkce společnosti Neutrik.

Regulace hlasitosti je plynulá a lze ji tak nastavit zcela dle představ posluchače. Jakékoli ekvalizační úpravy chybí, což je dobře: jde o high-endový komponent navržený pro co nejpřesnější reprodukci.

A ted to nejlepší: zvuk

Hudbu jsme přehrávali zejména z USB výstupu počítače, a to buď ze streamovací služby Tidal v nejvyšší dostupné kvalitě Master a s vynecháním zvukového mixéru Windows (aplikace posílá data přímo převodníku), případně z přehrávače Foobar 2000 s doinstalovanými doplňky na přehrávání DSF souborů a odesílání čistého jednobitového DSD streamu do převodníku. Poslouchali jsme vše od redbookového 44.1 kHz/16bit, přes hi-res 192kHz/24bit, po DSD 128 (tj. 5,6 MHz). Pustit na testované sestavě MP3 by šlo považovat hrdelní zločin.

Kritický poslech HDV820 a HD820 patří mezi ty, kdy se vám chce jen vychutnávat co slyšíte a nemáte moc chuť se přitom rušit klapáním na klávesnici. Je totiž skvělý. Bez ohledu na žánr.

Začněme letmým srovnáním s původní vlajkovou lodí - sluchátky HD800. Ty při reprodukci kladly největší důraz na analyticky precizní podání každého detailu a každé nuance, zvuk byl technicky velmi přesný, ale bylo to trochu na úkor muzikální hřejivosti. Technicky přesné, ale chyběla vášeň a srdce.

Dobrou zprávou je, že HD820 nechybí analytické podání detailů, ale zároveň nepostrádá ani onu hudební hřejivost. Velkou pochvalu si zaslouží explozivní dynamika. Například In Praise of Music: No. 5, For the Angel „Israfel“ (Minnesota Orchestra, Reference Recordings) má jak skvostné dynamické nástupy orchestru, tak doslova fyzicky přítomné hřmění kotlů, ale zároveň i filigránsky jemné cinkání trianglů a krásně vystavěný prostor nahrávky.

Felix Hell - Organ Sensations nás uchvátil neskutečnou energií nejhlubších píšťal varhan a zároveň schopností podat mohutnost prostoru kostela První kongregační církve v Plymouthu, ve kterém byly nahrány. Mimochodem, záznam do 24-bit digitálního formátu vedl zakladatel Reference Recordings, profesor Keith O. Johnson a jde asi o nejdokonalejší nahrávku varhan, co jsme kdy slyšeli. Strhující poslech.

Pokud jde o hloubky, tam sluchátka excelovala například i u skvělého alba Melodrama novozélandské zpěvačky Lorde. Mohutné basové beaty nádherně kontrastují s výrazným plným vokálem a i při vysoké hlasitosti je patrné, že s tím sluchátka i zesilovač nemají žádnou práci - vše zní stejně samozřejmě.

Že na testované sestavě hraje skvěle i jazz, to není po přečtení předchozích řádek žádným překvapením. Vokál Diany Krall je skvostně plný, jemný, detailní, zkrátka jako živý. Skvělý je prostor nahrávky a jemnost perkusí a metliček. Není co vytknout.

Trochu přitvrdíme. David Gimour - Live At Pompeii. Sluchátka výborně přenesla energii koncertu, projev je živý, dynamický, kytara je správně nabroušená, ale nikdy nesklouzává k přílišné ostrosti či agresivitě. Ale možná, že bychom občas dokonce té ostrosti, agresivity a dravosti snesli i maličko více.

Můžeme opět přitvrdit. Hardwired to Self-Destruct Self - rychlé, živé, úderné. Žádný žánr není problém.

Jedno malé, hnidopišské ale jsme přeci jenom našli. Daft Punk, album Random Acces Memories, skladba Giorgio by Moroder. Zní skvěle, takřka není co vytknout, ale stejně jako u Gilmoura jsme měli pocit, že reprodukce by mohla (měla) být ještě o něco dravější.

Závěr: hodně muziky za hodně peněz

Sluchátka i zesilovač pořídíte za 59 990 Kč. Každý. Dohromady tedy stojí bezmála 120 000 Kč. Což rozhodně není málo. Pokud však takový rozpočet na poslechovou sestavu máte, rozhodně stojí kombinace HD 820 a HDV 820 za zvážení. Zvukovou kvalitou, pohodlím a možnostmi zesilovače se řadí k naprosté špičce.