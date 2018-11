Televizor z Plzně potěšil, nabízí velmi dobrý obraz za příznivou cenu

Značka Hisense nepatří na českém trhu mezi ty „zvučné“ a více než na pultech obchodů jsme ji vídávali na veletrzích CES nebo IFA. Ale to se může snadno změnit. Čínský gigant kdysi s televizory začínal na odkoupených výrobních linkách Matsushity, dnes pro americký vyrábí televizory pod značkou Sharp a na konci loňského roku koupil 95% podíl ve společnosti Toshiba Visual Solutions. Pro nás je zajímavé i to, že se televizory pro Evropu vyrábějí v továrně v Plzni, jen několik set metrů od továrny Panasonicu.

S výběrem správného modelu je to u Hisense poněkud složitější. U většiny značek si můžete v rámci jedné modelové řady vybrat úhlopříčku podle potřeb a zbytek televizoru je identický, takže recenze 55" modelu platí i pro 48" nebo třeba 65". Ne tak u Hisense. Tam jsou i mezi úhlopříčkami v rámci jedné řady nemalé rozdíly.



My jsme otestovali model Hisense H55U7A. Ten nás za cenu 17 990 korun zaujal 120Hz 8bit+FRC VA panelem s EDGE podsvětlením (65" verze má direct LED podsvětlení) a lokálním stmíváním.



Operační systém

Televizory Hisense jsou totiž vybaveny vlastním operačním systémem VIDAA. Ten se poprvé ukáže po stisku tlačítka Home, kdy se přes obraz zobrazí lišta se čtvercovými ikonami - aplikace, vstupy, média, nastavení upozornění. Do této lišty můžete sami přidat zástupce konkrétních oblíbených aplikací, konkrétních vstupů i konkrétních TV kanálů tak, aby byly okamžitě po ruce.

U aplikací je patrné, že přístroje vznikají v Česku, a tak je zde i tým, který aplikační rozhraní řeší. Mimo již skoro povinných aplikací YouTube a Netflix, je tu řada lokálních aplikací - zpravodajství iDNES.cz, videoportál Stream.cz a Pohádky od Seznam.cz, je zde videoportál Voyo televize Nova, nebo OTT streamovaná televizní služba Lepší TV, takže lze internetové televizní vysílání přijímat bez externího set-top-boxu. Potěší mediacentrum Plex, které využijete, obzvláště pokud máte v síti sdílené úložiště, které Plex podporuje - všechny nahrané filmy, seriály, hudbu a fotografie pak máte přehledně roztříděné a dálkovým ovladačem televizoru snadno dostupné.

Výběr nainstalovaných aplikací

Z „velkých“ aplikací mi nejvíce chyběl Amazon Prime Video, seriály jako The Grand Tour, Man in the High Castle nebo Bosch tak budete na obrazovku dostávat složitěji.

VIDAA má i vlastní obchod s aplikacemi, jsou bezplatné a najdete mezi nimi například Deezer, ale také spoustu aplikací, které si asi v českém prostředí nainstaluje málokdo.

Reakce televizoru jsou příjemně svižné, ovládání systému nezáludné.

Pokud si pustíte hudbu nebo televizor používáte jako zvukovou kulisu, oceníte snadno dostupné vypnutí obrazovky, která se pak zbytečně neamortizuje. Nechybí ani „sleep“ časovač v krocích od 15 do 120 minut.



Multimédia

Televizor umožňuje nahrávat na USB disk a to aktuálně, na časovač, nebo „time shift“. Nahrávat lze však jen jeden pořad a jiný nelze ani sledovat a to ani v rámci stejného multiplexu - to umí i set-top-boxy za stokoruny, je to tedy u testovaného televizoru zklamání.

Přehrávání videa z USB paměti funguje velmi dobře. Bez problémů přehraje i h.265 video, titulky fungují i s diakritikou, vybrat si můžete velikost, umístění i barvu, dokonce je můžete podložit pozadím s barvou podle volby. Škoda, že chybí časový posun titulkové stopy.

K připojení jsou připravené 4 HDMI porty, 2 USB porty (1x 2.0, 1.x 3.0), digitální optický výstup, terminály pro DVB-T/T2, DVB-C a DVB-S/S2 tunery. K internetu lze připojit ethernetovým kabelem, nebo přes wi-fi. Jako „nouzovku“ lze použít i analogový kompozitní videovstup a stereofonní zvuk.

V seznamu vstupů se po připojení k domácí síti objeví i všechny DLNA síťové servery, video hraje korektně, včetně titulků z externích souborů. Zrcadlení obrazovky chytrého telefonu či tabletu nám fungovalo s Honorem 6X, Samsung Galaxy S9 se k televizoru nepřipojil.



Obraz a zvuk

Obraz potěší velmi dobrým nastavením přímo od výrobce, na které ani nemusíte moc sahat. Pro někoho mohou být barvy málo saturované, ale nastavení je v podstatě korektní, přirozené. Chcete-li je výraznější, v menu máte možnost.

Celkově byla reprodukce příjemným překvapením. Podsvětlení obrazovky, ač jen rámečkové, bylo poměrně homogenně rozloženo s minimálním bleedingem, podání černé bychom označili jako nadstandardní - výrobce evidentně použil velmi dobrý panel. Díky tomu jsou příjemně kontrastní i noční scény, velmi slušná je i gradace - zde chybí jen odstíny velmi blízko černé.

Programový průvodce

Pohyb v horizontální a vertikální rovině je velmi dobrý, horizontálně plující znaky jsou ostré a plynulé, stejně tak byly čitelné a plynulé (i když ne ostré) SPZ vozidel úhlopříčně projíždějící napříč obrazovkou. Na LCD nižší třídy je to velice dobrý výkon. Ale v některých akčních scénách ve 4K rozlišení pohyb plynulý nebyl, zejména u videoslužby Netflix. To může být i chybou aplikace, která může být v budoucím firmwaru opravena - ale sledování to nijak zásadně nepřekáží.

Co může náročnější diváky zklamat ji nižší jakový výkon, HDR materiály vypadají slušně, ale v jasných polohách zřetelně naráží na limity obrazovky. Nesmíme ale zapomenout, že jsme v nižší cenové kategorii. Celkově hodnotíme obraz jako velmi dobrý.

Zvuk je bohužel jiný příběh. Je vysloveně televizní, zní plastově a odehrává se ve středech, na hloubky musí posluchač zapomenout. Hlasu je nicméně dobře rozumět, umí hrát i docela nahlas, ale s rostoucí hlasitostí negativa rostou. Pořídit si k televizoru soundbar považujeme za dobrý nápad, optický digitální zvukový výstup je připraven. To bohužel neplatí pro sluchátka, ta není kam připojit - ani kabelem, ani bezdrátově.

Závěr

Hisense H55U7A je povedený televizor, díky certifikaci ČRa není třeba pochybovat o schopnosti přijímat české DVB-T2 vysílání, ostatně s tím během testu nebyl nejmenší problém. Hybridní HbbTV vysílání fungovalo dobře.

Pokud vám v poměrně přehledném dálkovém ovladači dojdou baterie, můžete televizor ovládat i z aplikace v chytrém telefonu.