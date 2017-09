Tipy pro Windows 10: naučte se triky s dlaždicemi. Překvapí vás

1. Jak seskupovat a posouvat dlaždice

Start nabídka zraje jako víno. S každou aktualizací Windows se objeví další a další vylepšení. Jedním z nich je například možnost přesouvat dlaždice. Pokud tak uchopíte dlaždici v nabídce (může to být ta, co jste si tam připnuli, či automaticky generovaná), máte možnost ji přesunout nejen na nové místo, ale také seskupit, podobně jako například ve smartphonech. Takže v jednom okně může být i více aplikací a tím pádem se do Startu vejde více dlaždic. Kliknutím na dlaždici dojde k její otevření a zobrazení seskupených aplikací. Další vychytávkou je možnost pojmenovat si skupiny. Jestliže tak umístíte kurzor myši na záhlaví a kliknete na něj, můžete zapsat nový text. A nezapomeňte, že jak lze přesouvat dlaždice, tak i skupiny je možné dát na místo, co vám bude vyhovovat - uchopte je a myší přesuňte.

2. Jak otevřít poslední dokumenty jedním klikem

Nemusíte složitě hledat, kam jste si v počítači či na síti uložili poslední dokumenty, na kterých jste pracovali. Ani dokonce spouštět nejdříve aplikaci a potom je v ní hledat. Jedním fíglem je dokážete spustit na jeden klik. Pokud často používáte aplikace, či jste si je připnuli na hlavní panel či do nabídky Start, klikněte na ikonu programu pravým tlačítkem myši. Zobrazí se nabídka, kde mimo jiné máte až deset posledních dokumentů hned po ruce. Například ve Wordu vaše textové soubory, v Chrome dokonce posledně otevřené stránky atd. Kliknutím na ně dojde k otevření aplikace a automatickému načtení zvoleného dokumentu.

3. Jak aplikaci spustit jako správce či snadno odebrat

Ve Start nabídce je možné také snadno aplikace spouštět rovnou s administrátorskými oprávněními či je odinstalovat na jeden klik. Klikněte na aplikaci pravým tlačítkem myši – a to buď ve formě dlaždice, nebo v nabídce Start – a zvolte volbu Odinstalovat. Pokud vyberete Další, zobrazí se možnost Spustit jako správce. Chcete-li k tomu zjistit, odkud se aplikace spouští (kde se na disku nachází), potom vyberte volbu Otevřít umístění souboru.

4. Jak na výchozí dlaždicovou obrazovku

Po prvním spuštění Windows úvodní obrazovka vašeho dlaždicového rozhraní vypadala zcela jinak, než jak vypadá nyní. Postupnou instalací nového programového vybavení se totiž na ní objevují noví a noví zástupci pro spouštění programů. Chcete-li ji dostat zpět do stejné podoby, která byla na začátku, stačí odstranit soubor, ve kterém je uloženo nastavení obrazovky. Nejprve si zobrazte skryté soubory a složky (Windows + E, v Průzkumníku se přepněte na záložku Zobrazení a vpravo zatrhněte volbu Skryté položky), poté přejděte na C:\Users\Jmeno.Prijmeni\AppData\Local\Microsoft\Windows. Zde najdete soubor appsFolder.itemdata-ms, který stačí smazat.

5. Jak se dostat do dlaždicového rozhraní

Máte-li bezdotykový počítač, potom ve výchozím nastavení je zvoleno jako klasické rozhraní to nedlaždicové. Pokud byste se do něj chtěli přepnout, potom klikněte vpravo dole a vyberte volbu Oznámení. Následně klikněte na Režim tabletu (zde se tento režim i vypíná). Tím dojde ke změně hlavního panelu a také informační části hlavní lišty. Po stisknutí Start tlačítka na klávesnici či kliknutí vlevo na ikonu se zobrazí dlaždicové rozhraní ve své celé kráse. Současná podoba Start nabídky je jeho jakási zmenšená verze. Tlačítka vlevo nahoře slouží ke změně zobrazení dlaždic – jen připnuté či všechny. Dlaždice lze obdobně jako ve Start nabídce různě přesouvat.

6. Jak zobrazit v dlaždicích hlavní panel

Hlavní panel ve výchozím nastavení dlaždicového režimu není zobrazen, ale je možné ho tam opět dodat. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní lištu a vyberte volbu Zobrazit ikony aplikace. K dispozici jsou i další volby, jako možnost skrývat panel, zobrazit oznámení, zapojit pracovní prostředí Ink či zobrazit přepínač jazyků.