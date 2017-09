Šest nových funkcí, které vás čekají v připravovaných Windows

1. Nový grafický vzhled

Největší změnou, která má být patrná už při spuštění počítače s aktualizací Fall Creators, bude nový vzhled grafiky, nepůjde však o kompletní změnu systému. Microsoft Fluent Design má za cíl sjednotit vzhled a přinést nové prvky 21. století. Ve Windows se dnes prolínají jak původní, tak nové vzhledy a tímto krokem by mělo dojít k lepšímu prolnutí a zavedení zcela nových. Nepůjde o revoluci, ale spíše další vývojový stupeň toho, co již známe. Grafika bude stavět na pěti pilířích: efektech osvětlujících ovládací prvky, změně prvků ve vrstvách, přechodech mezi obrazovkami, materiálových plochách a zaměření na více rozměrů. Prohlédněte si nový design na videu.

2. Historie vašich aktivit

Cestujte zpět v čase. Tak by se dala nazvat druhá největší novinka. Časová osa, či chcete-li timeline, vám umožní vrátit se v čase, abyste mohli zjistit, na čem jste pracovali a zda to bylo před pěti hodinami nebo před třemi měsíci. Umožní vám vrátit se ke svým souborům, aplikacím a webovým stránkám, jako byste z nich nikdy neodešli. Budete je mít pořád po ruce, a to i na cestách – stačí se přihlásit uživatelským účtem. Koukněte, jak vypadá časová osa.

3. O data se nebude třeba starat a budou s vámi stále

Představte si situaci, kdy začnete v práci vytvářet nějaký dokument, musíte rychle na schůzku a potom domů, počítač si zapomenete vzít a dokument potřebujete dodělat. Ani toto již nebude problém, protože pomůže funkce, kterou bychom mohli volně přeložit jako „pokračuj tam, kde jsi skončil“. Na jiném počítači či zařízení tak bude dokument k dispozici a vy můžete navázat a pokračovat v práci. Funkce bude propojena s Cortanou, takže v české verzi Microsoftu nebude zřejmě dostupná. V tom pomůže i vylepšené cloudové úložiště OneDrive, které soubory nabídne přímo v Průzkumníku Windows a odtud je bude možné rovnou otevřít – nebude se automaticky stahovat na lokální úložiště. Prohlédněte si funkci na videu.

4. Synchronizovaná schránka

Už delší dobu se mluví o funkci, která by zprostředkovala možnost pracovat s textem zkopírovaným z jiného zařízení. Microsoft již dříve zavedl OneClip či Cache. Oba tyto nástroje však zanikly a v této aktualizaci se má objevit něco nového. Umožní tak používat schránku Windows napříč propojenými zařízeními – bude synchronizována přes Microsoft Cloud.

5. Aplikace iTunes poprvé ve Windows

Je to tak, Microsoft se rozhodl, že s novou aktualizací umožní uživatelům stahovat z Windows Storu aplikaci iTunes. Všichni majitelé zařízení s iOS od Applu tak budou moci používat dlaždicovou aplikaci iTunes pro správu obsahu. Softwarový gigant tak začal novou strategii, která spočívá v tom, že miluje všechna mobilní zařízení. Samotnému se mu na tomto poli totiž moc nedaří, a tak dává možnost konkurenci, aby lépe fungovala s Windows.

6. Snadná tvorba videí

Balík aplikací Windows Essentials již není k dispozici – před nějakou dobou skončil. V něm se mimo jiné nacházela aplikace na úpravu videa Movie Maker. V současnosti tak ve Windows nenajdeme možnost, jak přímo upravovat a vytvářet vlastní filmy. To se však má změnit. Přijde Remix, což je aplikace pro tvůrce videí a filmů. V ní by mělo stačit vybrat fotografie a videa, přidat hudbu, přechody, 3D efekty a působivé video by mělo být na světě. Více si prohlédněte ve videu.

Ve Fall Creators updatu toho samozřejmě na uživatele čeká mnohem více. Zmiňme také aplikaci My People (která se měla objevit v minulé aktualizaci) a má umožnit lepší propojení s kontakty a možnost jim napřímo posílat soubory atd. Drobných změn se dočká Start nabídka, Microsoft Edge se naučil lépe pracovat s formátem PDF a ePUB, hodně nového najdeme také v Nastavení a i jinde.