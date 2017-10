Tipy pro Windows 10: panoramata na ploše či vypínání PC zástupcem

1. Jak na deset úchvatných panoramatických témat

Systém Windows 8 poprvé přinesl možnost nastavení panoramatických snímků jako motiv systému. Jestliže tak máte dva či více monitorů (platí i pro displej notebooku + monitor) máte pro tyto fotografie nové využití – jedna fotka může být třeba na dvou monitorech. Aktivace je jednoduchá. Základem je, aby monitory měly stejné rozlišení. Pokud máte takto nastaveno, potom můžete jako plochu vybrat některý ze svých snímků či si rovnou aktivovat předem připravené téma od Microsoftu. Najdete je buď v Microsoft Storu, nebo si vyberte z deseti dostupných zde. Po stažení vybraného motivu na něj poklikejte myší, čímž jej nainstalujete. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte volbu Přizpůsobit. V otevřeném okně vlevo klikněte na záložku Motivy. Zde se nový motiv objeví a vy ho kliknutím na něj aktivujete.

2. Jak zakázat nepříjemné vyskakování okna s aktivací OneDrive

Jestliže nepoužíváte OneDrive, potom tuto službu nebudete asi ani chtít nastavovat. Abyste však stále nemuseli trpět připomínání systému, že se tak ještě nestalo, zde je snadný postup jak na to. Ten spočívá v odebrání této funkce ze systému (kdykoliv později ji lze zase vrátit zpět). Klávesou Windows + I otevřete nastavení systému. Klikněte na Aplikace a vyhledejte v seznamu OneDrive či text napište do vyhledávacího pole. Klikněte na položku a dále zvolte Odinstalovat.

3. Jak omezit metodu uchop a pusť

Jestliže se vám stává, že nedopatřením přesunete složku či soubory na jiné místo a potom je hledáte, možná by se vám hodil tento tip. Díky němu totiž značně omezíte metodu Uchop a pusť (tedy přetáhnout z místa A na místo B). Otevřete editor systémového registru Windows (Windows + R a zadejte regedit). Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop na pravé straně poklikejte na DragWidth a změňte hodnotu ze 4 na 50. Poté poklikejte na DragHeight a změňte hodnotu na 100. Změny se projeví po restartu Windows, a pokud nyní zkusíte přesunout položky, zjistíte, že potřebujete daleko větší manévrovací plochu.

4. Jak zakázat vícenásobné přihlašování uživatelů

Funkce pro přihlášení více uživatelů do Windows je známá od verze XP. Díky ní je možné se k jednomu počítači přihlásit vícekrát – třeba několik uživatelů. Má to však také své nevýhody. Restartem PC o rozdělanou práci uživatelé mohou přijít a také to zvyšuje nároky na hardware, respektive systémové prostředky počítače. Tuto možnost lze zakázat. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte regedit. Po otevření systémového registru Windows přejděte na větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. Na pravé straně poklikejte na položku HideFastUserSwitching (pokud zde není přítomna, potom ji vytvořte jako 32bitovou hodnotu DWORD) a přidělte jí 1.

5. Jak mít každou položku na hlavním panelu zvlášť

Pokud spustíte jeden program a v něm třeba více oken, typicky internetový prohlížeč, textový editor atd. potom se na hlavní liště z důvodu přehlednosti a zachování prázdného místa pro další okna objeví pod jednou aplikací. Chcete-li však mít každé okno zvlášť, postupujte takto. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a zrušte zatržení volby Uzamknout hlavní panel. Poté znovu klikněte pravým tlačítkem na hlavní lištu a vyberte Nastavení hlavního panelu. Najděte část Sloučit tlačítka na hlavním panelu a z otevíracího menu vyberte volbu Nikdy.

6. Jak PC vypnout zástupcem

Chcete vypínat PC poklikem na zástupce? Zde je návod. Klikněte na klasické pracovní ploše pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Nový -> Zástupce. Zadejte příkaz shutdown /s /t 0 a klikněte na tlačítko Další, kde zástupce pojmenujte např. Vypnout. Kliknutím na Dokončit proces dokončíte a nyní když na tohoto zástupce poklikáte myší, PC se vypne. Zástupce si můžete umístit na hlavní panel.