Tipy pro Windows 10: Jak na screenshoty či rodičovskou kontrolu

1. Jak na nejrychlejší způsob screenshotu

Snímek obrazovky, tzv. screenshot umožňuje uložit v obrazovém formátu informaci, která je zobrazena na počítači – typicky okno aplikace, pracovní plochu atd. Může se hodit v řadě případů, třeba pro reportování chybového hlášení či uložení zobrazené webové stránky. Pořídit screenshot lze několika způsoby. Nejrychlejší metodou je použít klávesu Print Screen. Abyste však sejmutou plochu nemuseli vkládat do nějakého editoru k dalšímu uložení, použijte klávesovou zkratku Windows + Print Screen. Automaticky se ve složce C:\Users\Jmeno Uzivatele \Pictures\Screenshots vytvoří soubor ve formátu PNG.

2. Jak používat novou funkci screenshotů

Windows 10 s aktualizací Creators Update mají pro pořizování screenshotů novou užitečnou funkci: umí udělat výřez místa pro uložení snímku. Pokud tak použijete klávesovou zkratku Windows + Shift + S zbarví se obrazovka do šeda a pomocí kurzoru myši vyberete oblast, kterou byste rádi zachytili. Bohužel tato nová funkce zatím neumí následně označené automaticky uložit do obrázku, a tak je nutné vložit ho do nějakého grafického editoru a dále zpracovat.

3. Jak pořizovat screenshoty a automaticky je ukládat do cloudu

Cloudová služba OneDrive (ale třeba i konkurenční Dropbox) umožňuje nejen udělat screenshoty, ale také je rovnou odesílat na váš internetový disk. Tak budete mít možnost synchronizovat snímky a mít je k dispozici kdekoliv v dosahu internetu. Jste-li přihlášeni ke službě OneDrive, klikněte na ni pravým tlačítkem myši v informační části hlavního panelu. V kontextovém okně vyberte Nastavení. Přepněte se na záložku Automatické ukládání. Dole v části Snímky obrazovky zatrhněte volbu Automaticky ukládat pořízené snímky obrazovky na OneDrive. Změny potvrďte kliknutím na OK. Screenshoty, které nyní pořídíte prostřednictvím klávesové zkratky Alt + Print Screen nyní budou automaticky odeslány službou OneDrive do vašeho úložiště.

4. Jak aktivovat rodičovskou kontrolu

Aby děti na počítači netrávily příliš mnoho času či nenavštěvovaly nevhodné internetové stránky, můžete stejně jako v předchozích verzích i ve Windows 10 aktivovat tzv. rodičovskou kontrolu. Klikněte na Start a zadejte – možnosti pro rodinu. Klikněte na příkaz a zobrazí se okno Centrum zabezpečení v programu Defender. Přes odkaz Zobrazit rodinná nastavení se dostanete přes internetový prohlížeč ke svému účtu u Microsoftu a zde vše potřebné nastavíte.

5. Jak nastavit uzamykací obrazovku

Uzamykací obrazovka Windows 10 zprostředkovává možnost zobrazit vybrané informace i když je počítač zamčen. Mimo jiné například datum, čas či obrázek. Chcete-li upravit některé tyto volby či je třeba všechny zakázat, můžete tak učinit takto. Klikněte na Start a zadejte příkaz zamykací. Vyberte první volbu a otevře se okno s nastavením, kde máte možnost ovlivnit, které aplikace mohou předávat informace na uzamčenou plochu.

6. Jak zkontrolovat, co se startuje s Windows

Je to takový evergreen. Je-li váš počítač pomalejší, než býval, potom jistě slýcháte, že za to mohou především aplikace, které se spouštějí automaticky. Jejich seznam lze zobrazit několika způsoby. My vám ukážeme takový, kdy si budete moci start vybraných aplikací také sami vypnout. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní panel. Vyberte volbu Správce úloh. Přepněte se na záložku Po spuštění. Zde najdete seznam automaticky se spouštějících aplikací. Kliknutím pravého tlačítka na kteroukoliv z nich se zobrazí kontextové menu a v něm možnost Zakázat.