Tipy pro Windows 10: hlasité čtení přes Edge nebo jak setřást okna

1. Jak si nechat číst text na stránkách

Z mladého programu pro prohlížení webu se stává postupně dospělý projekt. Edge dostává při aktualizacích nové funkce a mezi ně se ve Fall Creators Updatu řadí i čtení nahlas. A pracuje skvěle. Nejenže nejde o žádné strojové čtení, ale chlapský milý hlas, který dokonce předčítá i PDF a další soubory, a tak mu můžete třeba svěřit čtení knížky nahlas. Funkce se vyvolává v nástrojové nabídce Edge. Klikněte vpravo nahoře na tři tečky a zvolte Číst nahlas. Automaticky začne předčítání textu. Aby se tak nedělo na místech, kde je to zbytečné (typicky lišta webu apod.) je lepší před tím označit první slovo, odkud se má začít. Při spuštění se objeví jeho ovládací panel, kde je možné čtení pozastavit, vrátit se zpět či skočit dále. V nastavení je k dispozici úprava rychlosti předčítání a také možnost vybrat např. angličtinu. To je skoro nutností nejen u textů v cizích jazycích, ale také tato funkcionalita může pomoci se ve vybraném jazyce zdokonalit.

2. Jak v Edgi vyhledávat Googlem

U Edge ještě zůstaneme. Pokud jste si v Chromu zvykli vyhledávat na Googlu zadáním slovního spojení přímo do adresního řádku, potom tuto funkci chcete jistě používat i v Edgi. Ten ji umí, jen namísto Googlu používá vyhledávač Bing od Microsoftu. Zde je postup, jak ho vyměnit za ten od Googlu. Nejprve přejděte na stránku Google.cz. Poté v Edgi vpravo nahoře klikněte na tři tečky a vyberte volbu Nastavení. V dialogovém okně dole klikněte na volbu Zobrazit upřesňující nastavení. V dalším okně se uprostřed nachází volba Změnit vyhledávací web. Aktivovat je možné jen takové vyhledávače, které jste již navštívili (proto bylo nutné nejprve vstoupit na web Google), takže můžete použít třeba i Seznam či jiné.

3. Jak setřást okna

Od Windows 8.1 může využívat novou funkci operačního systému, kterou však zná málokdo a ještě méně lidí ji využívá. Pokud si ji však osvojíte, ulehčí vám zbytečné klikání. Tak trochu supluje možnost zobrazit pracovní plochu, ale s jedním rozdílem. Představte si, že máte otevřeno několik oken a chtěli byste je všechna minimalizovat až na to, které aktuálně používáte. Uděláte to tak, že to otevřené okno uchopíte (zcela nahoře) a zatřesete s ním (doleva a doprava). Dojdete k minimalizaci všech oken a toto zůstane maximalizované a otevřené.

4. Jak setřesení deaktivovat

Pokud si naopak nepřejte výše zmíněnou funkci používat a tu a tam ji nechtěně aktivujete, máme tip i pro vás. Deaktivovat ji můžete v Editoru systémového registru. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte regedit. Příkaz odešlete Enterem a přesuňte se do HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows a vytvořte klíč Explorer. Na pravé straně vytvořte novou 32bitovou hodnotu DWORD a pojmenujte ji jako NoWindowMinimizingShortcuts. Poklikejte na ni a přiřaďte jí 1. Změny se projeví po restartu systému.

5. Jak nepřichytávat okna ke stranám

Další zajímavou funkcí je možnost přichytit aplikaci ke straně. I ta však někdy může být spíše na obtíž. Vypnout ji máte možnost v Ovládacích panelech. Klikněte na Start a zadejte – ovládací panely. Poklikejte na položku Centrum usnadnění přístupu a následně na Usnadnit používání myši. V novém okně dole zatrhněte volbu Zabránit automatickému uspořádání oken při přesunutí na okraj obrazovky. Následně změny uložte kliknutím na OK.

6. Jak na úplný kalendář

Zvykli jste si na to, že vpravo dole máte zobrazeno aktuální datum a čas? Co byste však řekli na to, kdybyste takto měli po ruce i kalendář? Potom využijte tento trik. Klikněte na datum levým tlačítkem myši. Zobrazí se dny v měsíci. Jestliže kliknete nahoře na měsíc, dostanete se o úroveň výš, a tudíž k výběru všech měsíců v roce. Pokud znovu kliknete nahoře tentokrát na rok, máte možnost vybrat si rok.