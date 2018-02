Šest věcí, které by Microsoft měl ve Windows 10 opravit

1. Nekonzistence uživatelského prostředí

Napůl systém s prvky nového uživatelského rozhraní, napůl původní systém. Ve Windows 10 se na každém kroku můžeme setkávat s prvky, které jsou přístupné z jednoho, druhého či dokonce v obou rozhraních. Týká se to nejen nabídek, ovládání, ale také kontextových menu atd. Nekonzistentnost je cítit na každém kliku, protože Windows od verze 8 měla používat dlaždicové rozhraní. To však nebylo uživateli přijato, a proto se hledal kompromis. Výsledkem je aktuální stav. Programátoři však pracují na tom, aby přesunuli všechny volby do nového rozhraní a sjednotili vizuály a styly. Děje se tak s každou větší aktualizací.

2. Nastavení vs. Ovládací panely

Konfigurace Windows aktuálně probíhá na dvou místech, v Ovládacích panelech a Nastavení. Systém je tak notně schizofrenní. Má to však své důvody, proč tomu tak je. V době vydání desáté verze se Microsoftu nepodařilo kompletně předělat původní ovládací rozhraní do nového. To staré mělo podle některých zdrojů zcela zaniknout, ale to nebylo myslitelné, protože by se uživatelé nedostali k řadě nastavení – jejich převod do nového nebyl kompletní. Proto byl Microsoft nucen nechat obě rozhraní a postupně ovládání do nového přesouvá nyní – díky větším updatům. I když celou řadu jich tam najdeme, některé ještě nikoliv – např. zvuky apod.

3. Nedospělý Edge

Při uvedení Windows 10 na trh se objevil také nový internetový prohlížeč Edge. Kromě prohlížení webu toho moc neuměl a chyběly mu základní dovednosti moderních prohlížečů. Toho si byl Microsoft vědom. Začal na něm intenzivně pracovat a s poslední aktualizací v loňském roce se dá konstatovat, že se to daří. Postupně dospívá a dnes se stává plnohodnotným konkurentem, který má již v něčem navrch – rychlosti, kreslení na stránku, rozložení pro čtení apod. I přesto však obsahuje ještě řadu chyb.

4. Microsoft Store

Elektronický obchod, databáze aplikací a multimédií či jen prostě Microsoft Store. Ať tomuto rozhraní říkáte jakkoliv, vězte, že do něj Microsoft vkládá velké naděje. Jde o jejich propracovaný ekosystém, který by měl pracovat podobně jako například Google Play či Apple Store. Platforma je podle vývojářů povedená, jenže Microsoftu se zatím ne zcela daří uživatele do ní přilákat a naučit je používat právě dlaždicové moderní aplikace místo těch klasických. Moc tomu neprospívá ani to, že Store musí být co možná nejvíce univerzální nejen pro řadu zařízení, ale také musí nabízet doplňky např. pro Edge. Aplikací je přitom v porovnání s jinými platformami málo. Vytýkána je krkolomná logika, nemožnost filtrovat regionálně a také se objevují připomínky, že se někdy nedaří obsah načíst.

5. Soukromí

Na Windows často padá kritika ohledně soukromí a zabezpečení. Sbírají prý moc údajů, řadu z nich zbytečně, neumí je pořádně zabezpečit atd. Microsoft oponuje, že se tak děje pro ještě lepší komfort uživatelů. Systém je však hodně invazivní a to se řadě z nás nelíbí. V nastavení je sice možné řadu sledovacích mechanismů zablokovat, ale kdo ví, co vše běží na pozadí i nadále? Microsoft proto i nadále musí pracovat na vysvětlení směrem k uživatelům a také dalším vylepšení soukromí.

6. Špatná kontrola

Uživatelé mají nad Windows celkem velkou kontrolu, avšak i tak se najdou místa, kde jim je něco vnucováno. Například v Edgi již lze snadněji bez instalace změnit poskytovatele vyhledávání informací na internetu. Ale kdo z vás ví bez hledání, jak to udělat? Musíte nejprve navštívit web vyhledávače (např. Seznam), tím se dostane do Edge a teprve poté ho lze nastavit. Ani vyhledávání přes Start nabídku (v případě, že používáte verzi s Cortanou) na internetu nelze provádět s nikým jiným než s Bingem. Z nějakého důvodu také celá řada aplikací nelze odinstalovat a zakázat nelze ani instalace aktualizací. Uživatelé dávají jasně najevo, že nechtějí používat něco, co jim je vnucováno.