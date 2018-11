Tipy pro Windows 10: připojení k neviditelné wi-fi nebo rychlejší start

1. Jak sdílet fotografie a videa

S příchodem aktualizace Windows 10 April se integrovaný dlaždicový program Fotky pro prohlížení a práci s fotografiemi dočkal dalších vylepšení (mimochodem, už jste v něm vyzkoušeli funkci remix či tvorbu videa z fotografií?). Jedním z hlavních vylepšení je možnost nyní fotografie, videa a vytvořené projekty rychle sdílet. Stačí, když na vybraný soubor v programu kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Sdílet. Otevře se kontextové okno sdílení a v něm je možné nasdílet soubor nejen kontaktům, ale také kopírovat na jiné místo, odeslat do zvoleného programu, počítači na síti, ale třeba i cloudu.

2. Jak se připojit k neviditelné wi-fi síti

Jestliže se nacházíte v dosahu wi-fi signálu, který je nastaven tak, že při skenování není vidět (má skryté SSID – tedy název), není problém se k této síti připojit. Musíte však znát její název a typ zabezpečení. Poté klikněte pravým tlačítkem myši v informační části hlavního panelu na ikonu PC a zvolte Otevřít nastavení Síť a internet. Otevře se okno s nastavením a na levé straně zvolte Wi-Fi. Na pravé straně potom klikněte na odkaz spravovat známé sítě. Nyní klikněte na Přidat novou síť. Spustí se průvodce, vy zadejte název sítě, vyberte zabezpečení, zadejte případně heslo a zvolte další parametry. Tlačítkem Uložit proces nastavení dokončíte.

3. Jak zjistit MAC adresu síťového adaptéru

A ještě jeden tip týkající se připojení k síti. Pokud je vaše síť více zabezpečená, tudíž do ní lze pustit pouze ověřená zařízení, například jen uvedený síťový adaptér, potom musíte zjistit MAC adresu, což je něco jako výrobní číslo. To se dozvíte tak, že použijete klávesovou zkratku Windows + R a zadáte cmd příkaz a následně ipconfig /all. Zde vše zjistíte v části Physical address.

4. Jak otevřít oblíbenou stránku jedním klikem

Věděli jste, že Windows nově umožňují připnout si odkaz na webové stránky do hlavního menu? Stačí otevřít internetový prohlížeč Edge, zadat adresu, kterou byste chtěli otevřít jedním klikem, a potom na pravé straně klikněte na symbol tří teček. V otevřeném menu zvolte volbu Připnout tuto stránku na hlavní panel. Odkaz se objeví na Hlavním panelu a to včetně případné ikony serveru.

5. Jak zrychlit spouštění PC

Také se vám zdá, že spouštění Windows je na jiných počítačích s konfigurací podobnou té vaší rychlejší, a to i přesto, že máte systém právě nainstalovaný? V tom případě se podívejte do nastavení spouštění, zda máte aktivovanou funkci, při které Windows můžou používat více procesorů/jader. Pokud totiž vlastníte vícejádrový procesor možná máte nastaveno, aby bylo použito pouze jedno. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz msconfig. Klikněte na záložku Spuštění počítače a dále na Upřesnit možnosti. Zde zatrhněte volbu Počet procesorů a vyberte, kolik jich chcete zapojit.

6. Jak snadno popsat screenshot

Chcete-li někomu ukázat konkrétní věc na počítači, potom mu to zaznamenejte do screenshotu, ten okomentujte, případně na něj něco nakreslete a potom uložte do souboru k dalšímu použití (poslání, nasdílení apod.). Vytvořit screenshot není pracné, ale pokud ho chcete například popsat, doporučujeme využít funkci Pracovní prostor Windows Ink. Pokud ho používáte, máte možnost jeho nabídku vyvolat kliknutím na ikonu vedle hodin. Jestliže ji zde nemáte, nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte volbu Zobrazit tlačítko Pracovní prostor Windows Ink. Následně na ikonu klikněte a vyberte volbu Skica na obrazovce. Dojde k vytvoření screenshotu a vy ho můžete začít upravovat.