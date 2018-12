Tipy na zajímavé weby: srovnávač autoškol a kreativní nápady

Katalog autoškol

Autoškol je dnes hodně. Podle čeho vybrat tu, která by budoucímu řidiči či řidičce mohla vyhovovat, pomůže tento web.

V katalogu autoškol se prozatím nachází ty z Prahy, Brna, Ostravy, Liberce, Olomouce a Hradce Králové. Provozovatelé o společnostech nabízející výuku získali detailní informace včetně fotografií vozových parků. Díky tomu již není nutné zkoumat desítky webů autoškol, na kterých se zpravidla nenacházejí ani základní informace.

Nyní stačí pouze zadat místo, kde by chtěl budoucí řidič studovat a dostane informace o nejbližších autoškolách v okolí požadovaného místa. Autoškoly mají na portále svůj vlastní profil, kde si je možné prohlédnout vozový park a dozvědět se o skutečných cenách. V katalogu autoškol jsou k dispozici i další užitečné informace jako například zda do ceny kurzu patři učebnice, jestli musí student zaplatit za zkoušku zvlášť, nebo zda je možné platit autoškolu na splátky.

Návštěvníci se také dozví, jaké jsou v autoškole moderní řidičské trenažery, jaká je délka kurzu a zda instruktoři jezdí i o víkendu. Vítané jsou i reference a hodnocení autoškol od samotných studentů,či možnost pokládat dotazy přímo instruktorům nebo zástupcům konkrétních autoškol.

Kromě toho jsou na portálu i další užitečné věci, jako novinky a články ze světa dopravy a automobilového průmyslu. Nechybí ani možnost připravit se ke zkouškám díky online zkušebním testům.

Bazar vstupenek

Koupili jste si vstupenku do divadla, na koncert či jinou kulturní akci a zjistili jste, že vám do toho něco neodkladného přišlo? Potom se podívejte na web Prolupen.cz a možná pro ni najdete nového majitele.

Jde o místo, kde můžete prodat či koupit přebytečnou vstupenku, voucher nebo kupon a najít i nabídky zlevněných vstupenek. Každý návštěvník na tomto místě má možnost zdarma vložit svůj inzerát či naopak procházet nabídky podle zaměření (sport, divadlo, festivaly atd.), filtrovat podle kraje v ČR či použít fulltextový vyhledávač.

Vstupenky lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, na jeden koncert/událost/službu. Cena nabízené vstupenky/poukázky nesmí být vyšší než jeho původní cena (případně aktuální prodejní cena). Na serveru jsou také recenze, soutěže o vstupenky či vstupenky ve slevě.

Využijte kreativce nejen pro tvorbu loga

Jste firma či živnostník a hledáte nové logo? Poptáváte nový web, letáky, tiskoviny nebo jiné grafické práce? Neznáte nikoho, kdo by je mohl vytvořit? Chtěli byste přitom vybírat z více návrhů? Že jsou firmy, které jsou příliš drahé? Tak to zkuste jinak.

Tento web umožňuje zadat poptávku na profesionální design loga, webu a jiné grafické práce. Sdružuje lidi, kteří se tím živí. Po zadání poptávky nastavíte cenu a čekáte na návrhy designérů. Výhodou je, že si zákazník může vybrat ze zveřejněných prací a případně něco dodělat přímo na míru. Návrhy jde třídit a komentovat.

Výhodou je i to, že designéři se snaží vzájemně návrhy překonávat. A to je hlavní rozdíl oproti společnostem, kterým se zakázka zadá přímo. Jak je to s cenou? U každé z kategorií je stanovena minimální cena a maximální je jen na vás.

Vedle výher designérům platíte poplatek za využití služeb portálu Topdesigner.cz, který činí 20 % z hodnoty výher pro designéry. Délka projektu je odvislá od náročnosti a opět je pro každou práci jiná. Ale pozor, pokud nevyberete vítěze, udělá to za vás provozovatel serveru a vy stejně za jeden z nich budete muset zaplatit.

