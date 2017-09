Toshiba se zbavila výroby čipů. Prodala ji fondu podporovanému Japonci

Několik měsíců jednání je u konce. Toshiba se nakonec dohodla, že prodá svou čipovou divizi konsorciu vedenému americkým investičním fondem Bain Capital. Doufá, že transakce, jejíž hodnota by měla činit zhruba dva biliony jenů (kolem 390 miliard Kč), bude završena do konce března příštího roku. Podle agentury AP je ale budoucnost dohody nejistá, protože se proti ní staví americký partner Toshiby, výrobce čipů Western Digital. Ten se podle zdrojů agentury Reuters ještě koncem úterý jevil jako favorit řízení, nakonec se s Toshibou nedokázal shodnout na některých podmínkách.

Problém jaderné divize

Firma se musela výroby paměťových NAND čipů zbavit proto, že má velké finanční problémy plynoucí ze ztrát své jaderné divize, která se musí vyrovnávat s bankrotem dceřiné společnosti Westinghouse.

Mezi zájemci byla tři konsorcia. Jedno zastupuje americký výrobce disků Western Digital, druhé se sdružilo kolem tchajwanského výrobce elektroniky HonHai známého pod značkou Foxconn. Třetího zájemce vede americký investiční fond Bain Capital, kterého podporuje i japonská vláda. Právě s posledním zmíněným zájemcem jednala podle agentury Bloomberg i společnost Apple, aby mu pomohla čipovou divizi získat.

Paměťové čipy od Toshiby totiž najdete v telefonech iPhone i tabletech iPad. Apple chce i nadále zachovat výrobu a zajistit si dodávky z těchto továren, ať už je bude vlastnit kdokoliv.

Vedle toho se společnost Bain Capital v rámci nabídky na převzetí spojila s jihokorejským výrobcem čipů SK Hynix a získala rovněž podporu ze strany dalšího odběratele divize, kterým je firma Dell. Součástí konsorcia jsou také firmy Kingston Technology a Seagate Technology.

Toshiba se nicméně ve svém prohlášení o účasti firmy SK Hynix nezmínila. Zato uvedla, že do transakce by se mohly zapojit japonské společnosti Innovation Network Corporation of Japan a Development Bank of Japan, píše agentura Reuters.

Analytik Hideki Jasuda z výzkumného institutu Ace upozornil, že složení konsorcia by v budoucnosti mohlo přinést potíže. „Velký počet akcionářů by mohl komplikovat rozhodovací proces a brzdit klíčová investiční rozhodnutí,“ uvedl. Dodal, že účast odběratelů v konsorciu by mohla oslabit pozici divize při jednání o cenách.

O divizi se ucházela ještě další dvě konsorcia vedená firmou Western Digital a tchajwanským výrobcem elektroniky Foxconn.