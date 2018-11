Software zdarma: zbarvení složek pro lepší orientaci či trezor na hesla

Někdy není zrovna jednoduché rychle správně na poprvé identifikovat potřebnou složku v PC. V datovém úložišti se jich může nacházet velké množství, a tak by se jistě hodilo něco, co by je zpřehlednilo nebo některé více zviditelnilo. A právě toto vylepšení si dal za cíl následující program.

Folder Painter umožňuje jedním klikem myši měnit barvu složek ve Windows. Každou složku lze přitom obarvit a k dispozici je hned několik barev. Pro hudbu tak například modrá, pro filmy červená a pro dokumenty černá. Výběr barev je na vás – omezení se týká jen barevné palety. Už tak nebude nutné namáhat oči prohlížením tolika složek, abyste získali přístup do té správné. Díky jiné barvě bude složka vypadat tak, abyste ji mohli rychle otevřít – není nutné ji tak hledat identifikovat názvem. Po spuštění programu doporučujeme tlačítkem Add to Menu „nainstalovat“ program do kontextového menu Windows. Pro změnu barvy už potom stačí kliknout na složku pravým tlačítkem myši, objeví se instalované kontextové menu a vy zvolte Change Folder Icon. Otevře se menu, kde je k dispozici 12 přednastavených typů barev. Chcete-li se vrátit k původní barvě, potom v nabídce stačí zvolit Default Folder Icon.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ změna barvy na klik

+ snadný návrat barvy

- chybí nám možnost namíchat si vlastní barvu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (768 KB).

Dashlane není pouze program pro správu hesel, ale komplexní službou ukládající hesla a všeobecně citlivé informace tohoto charakteru online, díky čemuž jsou hesla po ruce kdykoliv a kdekoliv.

Služba existuje pět let. Nabízí mnoho zajímavých propracovaných funkcí. Určena je nejen desktopovým operačním systémům, ale také mobilním a navíc i ve verzi zdarma lze použít napříč platformami. Nabízí trezor pro hesla, která se mohou po zadání hlavního hesla do formulářů vyplňovat sama. Běží na pozadí systému, a pokud zaznamená, že zadáváte heslo, tak automaticky nabídne jeho uložení. Pokud se následně objeví formulář pro vyplnění hesla, které má již uložené, tak ho sama vyplní. Obsahuje i řadu dalších funkcí jako manažera upozorňujícího na sílu hesla, import a export nastavení, uchování osobních citlivých údajů či možnost zaslat heslo v šifrované podobě e-mailem, kdy po jeho otevření do 30 minut dojde k jeho vymazání (děje se na straně serveru). Zdarma dostupná verze uchovává maximálně 50 hesel.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ přístup do trezoru jedním heslem

+ automatické vyplňování formulářů

+ řada funkcí navíc

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (824 KB).

Nechcete-li hesla ukládat online, tedy posílat na servery třetích stran, potom zkuste léty prověřenou konkurenci v podobě KeePass Password Safe. Tento program ukládá hesla v zašifrované podobě algoritmem AES a Twofish. Hesla jsou následně ještě chráněna 256bitovým systémem SHA-256.

Přístupová jména a hesla lze organizovat do kategorií. V aplikaci se nachází také generátor hesel, automatické uzamykání databáze, vyhledávání v ní, import/export informací a ještě více. K zobrazení uložených hesel a dalších údajů je možné se dostat zadáním hlavního hesla. Toto heslo lze po spuštění vytvořit pomocí vestavěného generátoru hesel. Místo hlavního hesla lze použít také klíče vytvořené ve formě souboru, který je možné nosit s sebou na USB flash disku či jiném médiu. Oba způsoby ochrany hesel v databázi lze kombinovat. Vítaná je možnost hesla vkládat přímo z programu do přihlašovacích formulářů nebo exportovat jejich seznamy do TXT, HTML, XML a CSV.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: NE

+ dvojitá ochrana uložených informací

+ tvorba hesel

+ speciální export hesel pro USB

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Ztlumit či opětovně spustit zvuky na různých zařízeních v PC snadno bez klikání a dalších nastavení, to je práce pro tento program.

V operačním systému se nachází různá zařízení, která mohou vydávat zvuky. Nová generace Windows díky směšovači zvuků dokáže na jednom místě zobrazit právě aktivní zařízení a jim nastavit míru hlasitosti. Nechcete-li však používat tuto funkci, zkuste tento program. Jde o podobný nástroj, ale zobrazí všechna dostupná zvuková zařízení v systému a u každého z nich podrobné informace. Výhodou je, že umí uložit stávající zvukový profil pro každé zařízení a opětovně ho nahrát. Program lze ovládat také z příkazové řádky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ umožní nastavit pro každé zařízení zvuk

+ lze vytvářet profily

- neumí nastavit míru hlasitosti

80 %