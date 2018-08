Trpaslíci mezi dinosaury by se vešli do dlaní

Když byl v roce 2000 vědecky popsán malý čínský opeřenec Microraptor zhaoianus, byl se svojí velikostí vrány prohlášen za nejmenšího známého neptačího dinosaura. Tuto informaci potom přebrala většina popularizačních knížek o dinosaurech pro děti a dlouho se objevovala i na internetu a v dalších médiích.

Později se pak objevilo množství nových druhů malých dinosaurů, kteří byli zdánlivě ještě menší – například alvarezsauridi Parvicursor remotus (vědecky popsaný již roku 1996) a Ceratonykus oculatus, skanzoriopterygid Epidexipteryx hui a někteří další. Zdálo se, že mikroraptor o svoje postavení dinosauřího rekordmana v kategorii trpaslíků nadobro přišel.

Zobrazení dochovaných kosterních částí několika exemplářů mikroraptora. Druh M. gui byl s délkou až přes 1 metr největším druhem, M. zhaoianus byl podstatně menší. Jeho dospělá hmotnost zřejmě nepřekračovala půl kilogramu.

V letošním roce se však objevila vědecká studie, která mu tento primát překvapivě navrací. Microraptor zhaoianus je totiž s odhadovanou hmotností 434 gramů nejmenším neptačím dinosaurem, u kterého máme jistotu, že byl již s tímto údajem plně dospělým exemplářem.

Stejná studie sice přiznává parvikurzorovi hmotnost pouhých 153 gramů a ceratonykovi 262 gramů, dodává ale, že nelze prokázat, že jde o již plně dorostlé exempláře. Autoři vypracovali odhady dospělé tělesné hmotnosti pro 526 druhů dinosaurů a dospěli také k mnoha jiným zajímavým poznatkům o velikosti dinosaurů a její proměnlivosti v rámci vývojových trendů mezi různými dinosauřími klady.

Například u druhohorních „praptáků“ (zástupců kladu Pygostylia) činí nejnižší zjištěná dospělá hmotnost pouhých 15 gramů (rody Qiliania a Iberomesornis), zatímco nejvyšší dosahuje úctyhodných 190 kilogramů (Gargantuavis philoinos). U dinosaurů je pak rekordmanem na opačném konci spektra nikoliv překvapivě Argentinosaurus huinculensis, kterému kladou autoři impozantní míru 95 tisíc kilogramů (a zmiňují, že oproti nejmenšímu žijícímu dinosaurovi kolibříku nejmenšímu byl těžší téměř padesát milionkrát).

Nejtěžším teropodem je i v této odborné práci Tyrannosaurus rex se 7 700 kilogramy, následovaný obřím mongolským ornitomimosaurem druhu Deinocheirus mirificus (7 300 kg) a s odstupem i argentinským karcharodontosauridem druhu Giganotosaurus carolinii (6 100 kg).

Čísla jsou to rozhodně zajímavá. Snadno si například spočítáme, že Microraptor zhaoianus byl podle těchto výsledků asi 17 742krát lehčí než T. rex a dokonce 218 894krát lehčí než A. huinculensis.

Pokud by platila hmotnost parvikurzora 153 gramů jako „dospělá“, pak by byl tento drobný mongolský alvarezsaurid dokonce více než 50tisíckrát lehčí než největší teropod a 620tisíckrát lehčí než největší známý sauropod! Hmotnost parvikurzora by přibližně odpovídala dnešní hrdličce zahradní, v případě mikroraptora pak mohutnější vráně černé. U argentinosaura můžeme oproti tomu mluvit o hmotnosti odpovídající zhruba šestnácti dospělým samcům slona afrického.

Rekordy z Číny

Vraťme se však k původnímu tématu – nejmenším známým dinosaurem (mimo vyhynulé a současné ptáky) je tedy čínský mikroraptor. Dnes již známe dokonce tři druhy tohoto rodu, nejmenším je právě první popsaný M. zhaoianus. Tento malý, údajně leskle černě zbarvený opeřenec dosahoval délky kolem 80 centimetrů a obýval lesní ekosystémy současné severovýchodní Číny v období rané křídy (geologický stupeň apt, asi před 120 miliony let).

Mikroraptoři byli predátoři, lovící drobné obratlovce, a to včetně savců, jako byly rody Eomaia nebo Sinodelphis. Jeden fosilní exemplář měl v oblasti žaludku zachovaný poslední oběd v podobě zkamenělin asi 8 cm dlouhého a 20 až 25 gramů vážícího savce.

Další výzkumy ukázaly, že se tito malí teropodi živili také drobnými ještěry, praptáky a rybami. Schopnosti spojené s aktivním letem jsou v případě mikroraptora dosud nevyjasněnou problematikou, která bude nadále řešena i v budoucnosti. Jisté je, že se tento překvapivě nejmenší známý dinosaurus do vzduchu nepochybně dostal a přinejmenším klouzavého letu byl schopen.

Snad se o tomto masožravém opeřeném trpaslíkovi z Číny dozvíme ještě více informací – ostatně, čínští paleontologové již mají údajně k dispozici více než 300 fosilních exemplářů tohoto fascinujícího dinosaura.

Článek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimíra Sochy a byl redakčně upraven. Původní verzi včetně bohatého odkazového rejstříku najdete zde.