Trump si stěžuje, že Google neodkázal na jeho řeč. Nemá pravdu, ale vadí to?

Když si minulý týden Donald Trump stěžoval, že Google ve výsledcích vyhledávání straní zprávám publikovaných na středových a levicových médiích, zatímco konzervativní média jsou ve výsledcích méně, napsali jsme, že upozorňuje na důležitý problém.

Ne snad, že by měl pravdu v konkrétním čísle (to zřejmě převzal z cizí analýzy), ale rozhodně tu existuje nebezpečný rozpor mezi očekáváním a realitou: lidé nerozumí tomu, jaké výsledky jim vyhledávač ukazuje a proč, což u politického zpravodajství může budit oprávněnou nedůvěru.

Řada komentátorů ale Trumpovi vyčetla, že vychází z nevypovídající analýzy a pro své tvrzení nemá důkaz. O den později tedy Trump svůj dojem, že je proti němu Google zaujatý, podložil videem. Na Twitter nahrál (zřejmě vlastní, na zakázku vytvořené) video, které ukazuje hlavní stránku Google sedm let po sobě.

Tvrzení videa je jednoduché a srozumitelné: V letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 odkázal Google ze své americké domovské stránky Google.com každoroční projev prezidenta Baracka Obamy. V letech 2017 a 2018 ale (podle videa) Google nechal místo prázdné a na projev prezidenta Trumpa odkaz nedal. To by skutečně ukazoval na celkem otevřené stranění ze strany Googlu.

Screenshoty z videa, které dal Donald Trump na Twitter, mají dokládat, že Google odkazoval na projevy prezidenta Obamy, zatímco projevy prezidenta Trumpa neodkázal. Jenže to není tak úplně pravda, jak si ukážeme.

Připomeňme, že tento speciální odkaz z homepage využívá Google celkem výjimečně a upozorňuje tím na problémy (hurikán, přírodní katastrofa, sbírka na postižené oblasti), důležité události národního významu (volby, teroristický útok) nebo další události, které považuje za důležité, ale třeba i zajímavé pořady, na které chce Google upozornit. Podobně Google využívá také tzv. Google Doodle, tedy upravené logo připomínající události či jejich výročí.

Zpátky k Trunpovu videu. Jeho tvrzení si okamžitě - jak tomu u Trumpových tweetů bývá - získalo ohromnou pozornost médií, politiků i veřejnosti. „Tady je ten váš důkaz: Trump tweetoval doklad toho, že je Google zaujatý,“ psal například ruský server RT.com (článek později změnil).

Jenže s „důkazem“ je problém. Není pravdivý. Respektive, abychom byli úplně přesní, je z části nepravdivý. A to z té části, která je pro Trumpovo tvrzení podstatná. Pojďme si pro větší názornost rozdělit video na tři tvrzení:

Projev „State of the Union“ prezidenta Baracka Obamy v letech 2012 až 2016 BYL odkázán z homepage Google - PRAVDA Projev „State of the Union“ prezidenta Donalda Trumpa v roce 2017 NEBYL odkázán z homepage Google - PRAVDA, ALE... Projev „State of the Union“ prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 NEBYL odkázán z homepage Google - NEPRAVDA

1. Google odkazoval Obamovy projevy: PRAVDA

První výrok nikdo nezpochybňuje, Google opravdu odkazoval na přímý přenos projevů prezidenta Obamy ze své americké homepage v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. Doložit to můžeme screenshoty, jako to dělá Trumpovo video, nebo ještě lépe odkazem na Archiv.org, službu, která pravidelně archivuje obsah webových stránek.

Trumpův screenshot z roku 2016 je falešný

Mimochodem, chvíli trvá dohledat v archivu všechny uložené stránky a udělat z nich screenshoty. To je asi důvod, proč si tvůrce videa usnadnil práci a namísto skutečného screenshotu použil v roce 2016 montáž se starým logem.

Screenshot z Trumpova videa (vlevo) ukazuje u roku 2016 stránku Google.com z roku 2015. Vpravo je screenshot z Archive.org, který ukazuje, jak v tu dobu stránka skutečně vypadala. Liší se jak logo, tak text odkazu: „Poslední projev State of the Union prezidenta Obamy sledujte na YouTube od 21 hodin.“

Ale to je nakonec jedno, celkově je jasné, že tady má Trumpovo video pravdu.

Výrok z videa Donalda Trumpa Hodnocení Projev „State of the Union“ prezidenta Baracka Obamy v letech 2012 až 2016 BYL odkázán z homepage Google Pravdivý (zdroj: archive.org 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

2. Google neodkázal Trumpův projev 2017: PRAVDA, ALE...

S druhým tvrzením to už je trochu komplikovanější. Trumpovo video říká: „Když se Trump ujal úřadu (prezidenta), Google přestal (odkazovat projev State of the Union“. První rok, kterým to video ukazuje, má být 2017.

Jak však Google ve svém prohlášení upozorňuje, v únoru 2017 nepronesl Trump technicky vzato projev, kterému se tradičně říká „State of the Union“. Namísto toho jde v případě prvního projevu o „projev před oběma komorami amerického parlamentu“, protože prezident je v té době v úřadu asi měsíc. „Projev bude podobný State of the Union, ale technicky se mu tak neříká, protože takto se nazývá až projev v druhém prezidentově roce,“ vysvětlil tehdy Fox News.

„V minulosti jsme nedávali na homepage odkaz na první prezidentův projev před Kongresem, technicky nejde o State of the Union,“ uvedl Google. „Neodkázali jsme tedy na (Obamův) projev v roce 2009 ani na (Trumpův) projev v roce 2017.“

Trumpův projev v únoru roku 2017 nebyl „State of the Union“ Google nepromoval ze své homepage první projev Obamy ani Trumpa.

Proč Google neodkázal na Obamův projev v roce 2009 ani na Trumpův v roce 2017, to samozřejmě nemůžeme vědět. Google nemá povinnost na projevy odkazovat. Stejně tak nemá povinnost odkazovat na „reakci na prezidentův projev“, který obvykle pronáší zástupce opoziční strany, přesto tak někdy činí, jak v případě republikánů (2014), tak demokratů (2018).

Lze jistě namítnout, že Google s tímto vysvětlením mohl přijít až zpětně. Proto nebereme toto tvrzení v Trumpovu videu jako nepravdivé, ale spíše jako nepřesné. Někdo by mohl říci neúmyslně zavádějící.

Výrok z videa Donalda Trumpa Hodnocení Projev „State of the Union“ prezidenta Donalda Trumpa v roce 2017 NEBYL odkázán z homepage Google Nepřesný, neboť projev nebyl tzv. State of the Union (zdroje: Fox News, CNN)

Nejzávažnější problém je však v třetím tvrzení, a to je přitom to, na kterém sdělení videa stojí.

3. Google neodkázal Trumpův projev 2018: NEPRAVDA

Jádrem Trumpova sdělení je to, že Google k němu (a jeho projevům) přistupuje jinak, než k projevům Baracka Obamy. Už víme, že v roce 2017 Trumpův projev nebyl odkázán, stejně jako Obamův v roce 2009. Lze tedy říci, že v případě prvního projevu (který není State of the Union) se Google zachoval stejně. A tak je velmi důležité, jak se Google zachoval v roce 2018 během Trumpova prvního „State of the Union“ projevu. Odkázal jej, nebo ne?

Trump ve videu tvrdí, že Google jeho projev v roce 2018 neodkázal. Dokládá to screenshotem. Jenže existuje hned několik dokladů o tom, že Google.com tento projev ve skutečnosti odkázal:

Další screenshoty z archivu: odkaz na Trumpův proslov i na následnou odpověď Demokratů

Tomu odpovídá i vyjádření firmy Google: „30. ledna jsme z naší homepage Google.com odkázali přímý přenos z projevu State of the Union Donalda Trumpa.“

Z výše uvedeného je evidentní, že Trumpem publikované video prezentuje nepravdu. Google v lednu 2018 skutečně odkázal Trumpův projev ze své homepage. Na YouTube projev nasbíral jen v prvních hodinách od publikace 1,2 miliónu zhlédnutí, nyní je na dvou miliónech zhlédnutí.

Výrok z videa Donalda Trumpa Hodnocení Projev „State of the Union“ prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 NEBYL odkázán z homepage Google Nepravda, neboť Trumpův projev odkázán prokazatelně byl (zdroj: Archive.org, Archive.org, Reddit)

Lež to zřejmě není, jen ukázka dvojího metru

Je však rozdíl mezi nepravdou a lží. Lež je úmyslné pronášení nepravdy. A vzhledem k tomu, jak obtížné pro nás bylo dohledat příslušné archivy v Archive.org, se kloníme k tomu, že mohlo jít o omyl autora videa. Ten nenašel screenshot mezi nabízenými screenshoty z toho dne, a tak došel k tomu, že takový screenshot neexistuje. Je také možné, že špatně spočítal čas projevu (Archive.org pracuje s časem GMT, nikoli s americkým časovým pásmem).

Proklikat se k tomuto snímku je prakticky nemožné. Přestože Wayback Machine ten den uložila 28 archivů, v hlavním přehledu se jich zobrazí jen 15. Šipka ukazuje čas, ve který proběhl Trumpův projev. K archivním záznamům jsme se tak museli „probojovat“ přes manuální úpravu URL, kde lze zadat libovolný čas a systém nabídne nejbližší další snímek.

Mohli bychom tedy říci, že autor Trumpova videa měl smůlu. Možná měl na tvorbu videa málo času, možná nevěděl, jak se dostat k archivu z roku 2018, a tak se rozhodl, že protože ten archiv nenašel, tak neexistuje.

Jenže to má háček. Jak jsme zmínili výše, také archiv z roku 2016, na kterém je odkaz na State of the Union tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, je běžným klikáním nedohledatelný. V Obamově případě však autor videa nenapsal, že Google na projev neodkázal, namísto toho použil k tomuto roku screenshot z roku 2015 a napsal, že projev odkázán byl.

To je ukázka dvojího metru, vedeného narativem „Google úmyslně poškozuje konzervativce“. Tvůrce videa byl tedy motivován k tomu, aby našel ukázku takového poškození. A tak chybějící odkaz vyhodnotil pokaždé jinak. V jednom případě důkaz „vyrobil“, v druhém případě vzal absenci důkazu jako důkaz absence.

Jak se postavit k chybě? Opravit, nebo to nechat být?

Je paradoxní, že právě u tweetu, ve kterém si Trump hashtagem #StopTheBias (“zastavte zkreslování“), je přiložené video, které se zkreslování reality dopouští. Ale i to se může přihodit omylem nebo nechtěnou náhodou. Jak ví snad každý, kdo někdy něco publikoval nebo tvořil, chyby se stávají.

Je možné, že Donald Trump publikoval tweet v dobré víře, že video ukazuje pravdivý odraz reality, jak Google neodkázal jeho projev a jde tedy o důkaz toho, jak tato společnost „nadržuje liberálům“.

A je dokonce možné, že Google skutečně americkým liberálům nějakým způsobem nadržuje. Firma opakovaně tvrdí, že to tak není a že do výsledků vyhledávání nevnáší žádné úmyslné politické zkreslení. Není jednoduché něco takového dokázat nebo vyvrátit, protože Google každému ukazuje něco trochu jiného v závislosti na doslova stovkách různých signálů.

Můžeme se však místo toho podívat na to, jak Trumpovo video (o kterém nyní víme, že je nepravdivé, ale v době publikace to zřejmé nebylo) kolovalo po internetu, kdo jej použil a kdo jím argumentoval. A také se můžeme podívat na to, jak se tato různá média postavila k tomu, že se video později ukázalo býti nepravdivé.

@realDonaldTrump tweetnul „#StopTheBias“ s videem, které se ukázalo jako nepravdivé, 29. srpna 2018. Trumpův tweet zůstal aktivní a nebyl doplněn ani opraven pozdějším tweetem. Tento tweet retweetovala šéfka republikánů: „Tyto společnosti by měly být povinny hrát férově a nikomu nestranit. #StopTheBias“ Také její tweet zůstal aktivní a nebyl pozdějším tweetem doplněn ani opraven.

Velká média si naopak obvykle dokázala s nepravdivým videem poradit. Jak konzervativní Fox News, tak liberálnější MSNBC (a desítky dalších médií) zasadily (s mnohahodinovým zpožděním) Trumpovo video do kontextu, daly prostor reakci Google a později autoři doplnili i další informace upřesňující, že video ve skutečnosti není pravdivé. Samozřejmě i zde by se našly odlišnosti v tom, jakým způsobem je na Trumpovu chybu upozorněno.

Trump sám se k chybě nevyjádřil a nepravdivé video na Twitteru nechal. Z jeho pohledu ostatně nejde o jednotlivý prohřešek Googlu, ale o ukázku většího problému. Problém je, že když někdo neumí přiznat své chyby, ztrácí v očích veřejnosti důvěryhodnost. Trump však zřejmě ví, že vzhledem k vypjatosti polarizovaného politického prostředí v USA (a polarizace existovala už dávno před Trumpem) se nemusí bát, že by přišel o nějaké fanoušky jen kvůli šíření nepravdy.

Z toho, že šířil či opakoval nepravdu, byl ostatně usvědčen v minulosti opakovaně. Kdyby to jeho příznivcům vadilo, už by o ně býval přišel. Trump naopak ví, že když se správně dávkuje, může i nepravda posloužit k upoutání pozornosti novinářů a tím pádem i nastolení agendy.

Vždyť ostatně tento článek ukazuje, že vystopovat a vysvětlit, jak nepravda v původním 24sekundovém videoklipu vznikla, není jednoduché. Nepravda se často na internetu šíří rychleji i proto, že pravda je komplikovaná a obvykle méně zajímavá, méně překvapivá, méně úderná.

Pro některé bude tedy zřejmě Trumpovo video, které si získalo 40 tisíc retweetů, 108 tisíc srdíček a 4,65 milionů zhlédnutí i nadále fungovat jako důkaz. Přitom je pouze ukázkou toho, jak složité je vyhnout se onomu zkreslení, které americký prezident kritizuje a zároveň sám šíří.

Proč často nezáleží na faktech, ale na tom, co si myslí lidé kolem nás?