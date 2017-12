Jak se honí UFO. Tajný výzkumný program Pentagonu v letech 2007 až 2012

Falešná senzace: Studium UFO stále pokračuje

Zdálo se, že se vynořila nová senzace. Letos před Vánocemi napsal vážený deník The New York Times, že Pentagon zkoumal v letech 2007 - 2012 neidentifikované létající objekty, UFO. Program stál 22 milionů dolarů. A prý pokračuje dodnes.

Deník citoval několik vojenských letců, kteří tvrdili, že během svých cvičných letů spatřili neznámé objekty létající ohromnými rychlostmi, krkolomně manévrující a vůbec vymykající se fyzikálním zákonům – prý to byly ukázky „exotické techniky“. Například v roce 2004 zahlédli piloti dvou námořních stíhaček nad Tichým oceánem poblíž San Diega dva bělavé oválné objekty o velikosti dopravního letadla. A právě hlášení tohoto druhu přispěla ke studiu UFO.

1968: Projekt Saucer

Ve skutečnosti není tato zpráva žádným překvapením. Americké ministerstvo obrany, přesněji řečeno velitelství letectva, se snaží objasnit neznámé létající objekty už sedmdesát let.

První projekt, který měl objasnit původ UFO, vznikl na Wrightově letecké základně v Daytonu ve státu Ohio 23. ledna 1948 pod označením Saucer (Talíř), později přejmenovaný na Sign (Znamení). Pracovníky projektu ani ve snu nenapadlo, že by měli zjišťovat, jestli se nejedná o lodi mimozemšťanů, takovou fantazií netrpěli. Příliš neuspěli. Žádné spolehlivé údaje, které by mohly ukázat na podstatu těchto objektů, nezískali. Nicméně své nadřízené o třináct měsíců později uklidnili. UFO mohou mít tři příčiny. Buď je to výsledek halucinací nebo hysterií, nebo se jedná o žerty, nebo zase o špatný výklad pozorování známých objektů.

Později letectvo založilo projekt Grudge (Zášť). Jeho pracovníci měli pro jistotu monitorovat všechna hlášení o UFO.

CIA se o létající talíře nezajímala. Závěry zpravodajské služby letectva jí postačovaly. Ovšem mezitím se ve Spojených státech začalo mluvit o tom, že UFO jsou plavidly mimozemšťanů, kteří zkoumají naši Zemi. Vzniklo rozsáhlé ufologické hnutí, které rovněž sleduje výskyty podivných úkazů na obloze a snaží se je vysvětlovat jako lety vyspělých kosmických bytostí.

Rozbíhala se studená válka. Někteří generálové se obávali, jestli se pod UFO neskrývají sovětská výzvědná letadla anebo dokonce bombardéry.

V březnu 1952 přizvala tajná služba letectva ke spolupráci známého astronoma profesora Alana Hynka z Ohijské státní univerzity, rodáka z Klatovska. A projekt přejmenovala na Blue Book (Modrá kniha). Ani Hynek okamžitě nepřišel s jasným vysvětlením. Také on tápal, jak obsáhle vysvětloval v několika knihách. Nicméně aspoň nadhodil některé přírodní jevy, které se mohly za částí UFO skrývat.

Nálet UFO na Washington

Určitý zlom v myšlení přinesl nálet UFO na Washington ve dnech 19., 20. a 27. července 1952. Létající talíře zaregistrovaly radary jak Národního letiště Washington, tak Andrewsovy letecké základny, ale stíhačky se je marně pokoušely dohonit, případně sestřelit.

Toto podivuhodné divadlo přimělo vedení CIA, aby se začalo o tyto jevy zajímat. V oddělení vědeckého zpravodajství CIA vznikla skupina, která se pustila do prověřování závěrů UFO získaných letectvem. Nicméně ředitel této výzvědné služby Walter Bedel Smith věřil, že „existuje naděje pouze 1 ku 10 tisícům, že tento jev by představoval nějakou hrozbu pro národní bezpečnost“.



Přesto zpravodajci prošli veškerý sovětský tisk, aby se ujistili, nakolik UFO zajímá Rusy, ale žádné zprávy tam nenašli. Nemohl by to být prostředek psychologické války? FBI proto nasadila do všech významnějších skupin ufologů své agenty. Žádné komunisty anebo sovětské vyzvědače tam však neobjevila. Přesto tajná služba nevyloučila, že by masová hysterie a panika z létajících talířů mohly Sovětům v nějaké krizové situaci napomoci. Neměly by UFO zahltit výstražný systém protiletadlové obrany, aby v okamžiku sovětského atomového útoku selhal? Nevěděli.

Zprávy o UFO začali dostávat členové Rady národní bezpečnosti v čele s prezidentem.

Náměstek ředitele vědeckého zpravodajství CIA H. Marshall Chadwell požádal profesora H. P. Robertsona, známého fyzika z Kalifornského technologického institutu, aby sezval několik předních civilních vědců k diskusi nad UFO. Tento panel, v němž zasedali specialisté na atomovou fyziku, elementární částice, radary, elektroniku a geofyziku, rokoval ve dnech 14. - 17. ledna 1953. Vědci se shodli: Neexistují žádné náznaky, že by tyto jevy mohly bezprostředně ohrozit národní bezpečnost USA. Nicméně ani oni je neuměli objasnit.

CIA věděla, že Britové a Kanaďané experimentovali s létajícími stroji ve tvaru talířů. Nedělají obdobné pokusy také Rusové? Vždyť dostáváme zprávy o UFO i nad východní Evropou a Afghánistánem. Vedoucí oddělení aplikovaných věd CIA Wilton E. Lexow byl skeptický: Sověti vyvíjejí normální letadla.

O existenci projektu Blue Book se veřejnost dozvěděla teprve v roce 1956. Prozradil ho jeho bývalý vedoucí, major námořní pěchoty Donald Keyhoe, když o něm napsal knihu.

Zklamání pro ufology – Condonova zpráva

Ufologové začali naléhat na vedení CIA, aby odtajnila všechny informace, které o UFO získala. Tajná služba se zdráhala, ale postupně některé zveřejňovala. Přitom stále dohlížela na činnost leteckých zpravodajců v tomto směru.

Když letectvo objednalo v létě 1966 u profesora Edwarda U. Condona z Coloradské univerzity novou studii, požádal generál Edward Giller ředitele interpretačního střediska CIA Arthura C. Lundahla o pomoc. Fotoanalytici tajné služby tedy hodnotili desítky snímků létajících talířů, ale pod podmínkou, že se o jejich spolupráci nebude mluvit.

Condonova zpráva, zveřejněná na jaře 1969, ufology zklamala. Dokazovala, že přes 90 procent těchto jevů lze vysvětlit. A pokud se týká případů nevysvětlených, neexistují náznaky, že by byly plavidly mimozemšťanů.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se CIA o UFO prakticky nezajímala. Zato spolu s FBI soustředila síly na odhalování snah KGB pomocí Američanů, kteří jsou členy ufologických skupin, sbírat informace o tajných zbraních.

Souhrnnou zprávu o účasti CIA na objasňování UFO zveřejnil interní časopis agentury Studies in Intelligence v roce 2007.

Petrozasvodská medúza podnětem pro KGB

Sovětské úřady se začaly zajímat o UFO s velkým zpožděním. Pozornost Jurije Andropova, šéfa této tajné služby a později generálního tajemníka ÚV KSSS, probudilo teprve psaní západních médií o gigantické medúze, která se objevila v noci 20. září 1977 nad Petrozavodskem. Jeho osobní sekretář Igor Sinicin si všiml, že Andropov měl v deskách na stole článek německého týdeníku Stern o tomto jevu. Současně mu přišel dopis od jednoho důstojníka KGB z Astrachaně, který sledoval tuto podívanou během rybaření.

Andropov rozhodl, aby se tím zabývala hlavní správa kontrarozvědky. Nakonec se ustavily dva výbory na výzkum UFO – jeden vojenský a druhý civilní. Dále nařídil, aby o těchto nezvyklých jevech podávali hlášení všichni vojáci, kteří je spatří. Kromě toho se touto medúzou zabývaly některé ústavy akademie věd.

První, kdo určil její příčinu, byl známý americký kosmický spisovatel James Oberg: Byly to stopy plynů od rakety vynášející špionážní družici Kosmos 955 z kosmodromu Pleseck. I Sověti to nakonec potvrdili.

Než se v roce 1990 Sovětský svaz rozpadl, shromáždila KGB stovky tisíc zpráv o UFO nad sovětským územím. Většina z nich měla racionální původ, často byly způsobeny kosmickými raketami při jejich startu nebo zániku.

Ukázky „exotické vědy“?

Pátrání Pentagonu po UFO na počátku století vedl zpravodajský důstojník Luis Elizondo. Je zajímavé, že zatím nemá název.

Třebaže jsou jeho závěry tajné, Elizondo prozradil, že není jasné, jestli k nám přilétají mimozemšťané, případně Rusové nebo Číňané zkoušejí nové zbraně. Spolu s kolegy Christopherem Mellonem a Haroldem Putlem mluví o „exotické vědě“, která tyhle jevy stvořila. Tento názor zřejmě způsobil, že se nepohodl s nadřízenými a z ministerstva obrany odešel. Ovšem tahle proměna nezávislého pozorovatele ve věřícího v nadpozemské jevy není ničím neobvyklým. Majoru Keyhoeovi se to přihodilo rovněž.

Vznik projektu podnítil demokratický senátor Harry Reid a finančně se na něm podílel miliardář Robert Bigelow, který staví pro NASA nafukovací obytné moduly. Oba jsou nadšenými zastánci mimozemského původu UFO.

Mnozí odborníci však pochybují o praktickém smyslu tohoto zkoumání. „Když neznáme původ nějakého tělesa, neznamená to, že musí pocházet z jiného hvězdného systému“, upozornila Sara Seagová, astrofyzička z nejznámější techniky světa MIT (Massachusettský technologický institut). „Lidé často nechápou, že vědci pracují s jevy, které zůstávají nevysvětlené.“

Ovšem samotné studium UFO tajnou službou letectva je správné. Tyto neznámé objekty mohou představovat pozoruhodné přírodní jevy, které jsme dosud nepoznali. Nicméně 22 milionů dolarů vynaložených za pět let ukazuje, že šlo spíš o legraci, než o vážnou práci – tahle částka stačila na uspořádání kartotéky událostí. Kdyby se ministerstvo obrany, které má roční rozpočet přes 600 miliard dolarů, chtělo zabývat UFO odpovědně, muselo by investovat do projektu desítky milionů každým rokem.



Také samotní zpravodajští důstojníci na to nejsou dost kvalifikovaní, Pentagon by měl k tomuto studiu soustředit skupinu renomovaných vědců jako v šedesátých letech Condon. A mělo by probíhat systematicky, nepřetržitě, bez vlivů ufologických nadšenců z Kongresu či z podnikatelské sféry – jako nezávislý vědecký projekt.