Kdy bude umělá inteligence a co dokáže? Tématem Rozstřelu bude AI

Technologie strojového učení a umělé inteligence jsou na vzestupu a setkáváme se s nimi prakticky všude. Kromě vývoje úzce zaměřených aplikací, jako je například analýza obrazu či jiných velkých dat, však po celém světě vznikají výzkumná centra, která se pokouší vytvořit tzv. obecnou umělou inteligenci (artificial general intelligence – AGI). Ta má podle vizionářů dosáhnout lidské úrovně ve schopnosti stanovovat si vlastní cíle, samostatně se rozhodovat a způsobit tak „technologickou singularitu“ – zásadní proměnu fungování lidské společnosti.

Závod o dosažení AGI se někdy přirovnává ke stavu před vytvořením první atomové bomby – nikdo neví, zda, kdy a jak se podaří umělou inteligenci na takové úrovni vytvořit, v každém případě ta představa vyvolává obavy. Tyto a další otázky jsou tématem právě probíhající mezinárodní konference Human-Level AI (HLAI), která se se koná od 22. až 25. srpna 2018 v Praze a vyvrcholí sobotním programem pro širší odbornou veřejnost v Divadle Hybernia. Hosty Rozstřelu jsou dva odborníci, kteří na konferenci vystoupí, Jan Romportl a Marek Rosa.

„Inteligence a hodnotový systém jsou dvě zcela nezávislé věci,“ říká Jan Romportl, filozof a datový vědec, který pracuje jako konzultant pro společnost O2 Czech Republic a pořádá v Praze pravidelná setkání mezinárodní skupiny AI Safety Meetup s cílem upozornit na rizika vývoje umělé inteligence. „AGI nebude omezená biologickou daností lidského těla a nemůžeme garantovat, že bude k lidem přátelská. Přesto bychom toto riziko měli podstoupit, protože je to pro lidstvo možná jediný způsob, jak přežít.“

„Obecná umělá inteligence je pro lidstvo naprosto bezprecedentní výzvou. Investice do jejího vývoje by měla být naší prioritou a vlastně i morální povinností,“ doplňuje Marek Rosa, hlavní iniciátor pražské konference HLAI a ředitel společnosti GoodAI, který do vývoje tohoto „umělého mozku“ vkládá nemalé množství úsilí a prostředků. Podle Marka Rosy je dosažení AGI otázkou nejbližších „jednotek až desítek let“.