Čínská firma plánuje umělý Měsíc. Má být osmkrát jasnější než skutečný

Místo pouličního osvětlení odrazové plochy na oběžné dráze. To není první nápad takového typu, ale čínská firma jej chce dotáhnout do konce. Podobný systém zkoušela i ruská kosmická agentura v 90. letech, ale poté, co jeden ze satelitů s obřím zrcadlem selhal, byl projekt zrušen.

Ruské vesmírné zrcadlo Znamja Loď Progress M-40 na začátku roku 1999 měla rozvinout a uvolnit velké fóliové zrcadlo (sluneční plachetnici) v rámci experimentu Znamja 2.5. Šlo o experiment s osvětlováním povrchu Země slunečním světlem odraženým od zrcadla na oběžné dráze, ale samotné zařízení bylo možno brát také jako zkoušku konstrukce sluneční plachetnice pro pohon v meziplanetárním prostoru. Projekt se však nezdařil. Experiment pod označením Znamja 2.5 je přímým následovníkem podobného pokusu z roku 1993. Tehdy bylo z Progressu M-15 rozvinuto zrcadlo o průměru dvacet metrů (Znamja 2). Zdroj a další podrobnosti na Kosmo.cz

Nyní čínská společnost Tian Fu New Area Science Society plánuje vypustit družici, která bude mít jediný účel: odrážet v noci sluneční svit z vesmíru do určeného prostoru na Zemi.

Firma podle deníku China Daily plánuje tímto způsobem osvětlit v noci ulice čtrnáctimilionového hlavního města čínské západní provincie Sečuán, které se jmenuje Čcheng-tu. První „umělý Měsíc“ by přitom měl odraženým svitem obsáhnout na Zemi oblast asi 130 čtverečných kilometrů. Pro srovnání, Praha má rozlohu necelých 500 kilometrů čtverečních.

Mezi výhody takového řešení je možnost ovládat umístění i jas a v případě potřeby je možné osvětlení vypnout. Vzhledem k tomu, že satelit je mobilní, může pomoci při odstraňování katastrof tím, že osvětluje oblasti, které ztratily energii.

Pokud by byl první pokus v roce 2020 úspěšný, mohly by za další dva roky do vesmíru letět další tři satelity. Tento družicový systém by pak měl podle výpočtů obsáhnout asi 3 600 až 6 400 km², podle toho, v jaké pozici vzhledem ke Slunci a Zemi družice budou.

Kvůli obavám lidí z narušení spánkového režimu chtějí vědci systém nejdříve testovat pouze v neobývané poušti, takže světelné paprsky nebudou mířit na lidi ani do žádného zařízení pro pozorování vesmíru. „Když je družice v provozu, lidé uvidí nahoře jen jasnou hvězdu a ne obří Měsíc, jak si představují,“ uvedl pro deník vedoucí tohoto projektu. Světlo z takového zdroje by navíc mělo být pocitově matné.

Celý projekt je plánován kvůli úspoře nákladů na noční osvětlení. Čínský deník uvádí, že se by jeden satelit mohl každý rok ušetřit přes 100 milionů dolarů (cca 2,27 miliardy korun), což se ovšem jeví jako přehnané číslo. Objekt ve výšce asi 500 kilometrů na Zemí by měl přitom svítit až osmkrát jasněji než klasický Měsíc a ve výsledku by člověk měl dopadající světlo vnímat asi jako pětinu světla z pouličních lamp. Odražené světlo by přitom mohlo být směřováno s přesností na desítky metrů.

Dá se však předpokládat, že pouliční lampy z ulic města nezmizí. Jednak je bude třeba, když bude nad městem zataženo, a také je lze využít v rámci různých projektů pro chytrá města.