Zjistěte, zda bylo vaše heslo odcizeno. Stačí k tomu jedno kliknutí

Co dělat, když zjistíme, že naše heslo bylo odcizeno? Samozřejmým prvním krokem je heslo změnit: a to nejen tam, kde bylo odcizeno, ale kdekoliv jinde. Tím se dostáváme k prvnímu bodu z hlavních zásad, jak s hesly pracovat, o kterých píšeme v našem návodu: Není heslo jako heslo. Či spíše heslo jako heslo vlastně ani není heslo. Používejte různá hesla pro různé služby - Asi nejčastější hřích, kterého se dopouštíme, je, že máme několik hesel (nebo dokonce i jen jedno jediné) pro všechny služby, které používáme. Toto je nebezpečné z toho důvodu, že pokud je napadena byť jen jedna služba, automaticky má útočník možnost dostat se i všude jinde.

Využijte program pro správu hesel - Nikdo si nedokáže zapamatovat nespočet odlišných hesel. K tomu vám může pomoci správce jako například LastPass nebo KeePass.

Zapněte dvoufaktorové ověření - Tam, kde to služba umožňuje, zapněte dvojité zabezpečení, například pomocí Google Authenticator nebo SMS. A pozor na to, co je silné heslo: nerozhoduje počet speciálních znaků, čísel a tak podobně. Lepší je udělat dlouhé heslo složené z běžných slov, které si snadno zapamatujete. Více píšeme článku o silných heslech.