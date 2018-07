V USA zrušili velkou studii o pití alkoholu. Měl ji platit průmysl

Jak to mělo probíhat Studie měla celkem od února 2018 nabrat celkem 7 800 účastníků ze 16 míst světa. Všichni měli být starší padesáti let a být ve zvýšené míře ohroženi kardiovaskulárními onemocněními. K 15. květnu lékaři přihlásili do zkoušky celkem 105 lidí, pak NIH nabírání nových účastníků zastavilo.