Lákavá návnada. Jak se ruská agentka přibližovala k Trumpovi

Závod o vesmír byl během let studené války nejen prestižní záležitostí, ale také vojenskou otázkou. Publicista Karel...

Jak se přísně tajný projev o Stalinových zvěrstvech dostal na veřejnost

Dnes je to přesně 60 let, co Nikita Chruščov přednesl legendární a ve své době tajný projev o Stalinovi. Poodhalil v...