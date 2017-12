Triky s Windows 10: Odhalte aplikace, které notebooku „žerou“ energii

1. Jak optimalizovat spotřebu energie

Používáte-li Windows 10 na notebooku, potom vám může přijít vhod tabulka obsahující informace, které aplikace se nejvíce podepisují na spotřebě energie. Tak snadno odhalíte, které jsou největšími žrouty a které nepoužívat, když potřebujete šetřit baterii. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém. Na levé straně se přepněte na záložku Spotřeba baterie. Vpravo klikněte na odkaz Využití baterie podle aplikací. V okamžiku máte přehled o aplikacích a procesech s největší spotřebou energie, například Skype je jednou z nich. Teď víte, které v případě nouze ukončit – přehledy jsou za šest hodin, den a týden. Pomocí filtru lze zobrazit buď jen používané, všechny anebo povolené aplikace. Pokud na některou z nich v seznamu kliknete, je možné nastavit její spouštění a ukončování systémem Windows (například při malé kapacitě nastává její automatické ukončení) na pozadí, čímž se šetří systémové prostředky i energie.

2. Jak změnit složku pro ukládání screenshotů

Od Windows 8 se máte možnost setkat s funkcí pro pořízení screenshotů. Pokud stisknete klávesy Windows + Print Screen automaticky se vytvoří snímek a uloží se do složky C:\Users\Jmeno Prijmeni\Pictures\Screenshots. Chcete-li složku pro umístění změnit, klikněte na složku Snímky obrazovky (najdete ji Tento počítač -> Obrázky) pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. Na záložce Umístění pomocí tlačítka Přesunout vyberte nové místo a změny uložte kliknutím na OK.

3. Jak odstranit aktualizační soubory Windows

Rozhodnete-li se využívat nejnovější verzi Windows, zůstanou vám po instalaci předchozí soubory Windows - pokud byste se chtěli vrátit k té původní. Jestliže víte, že se vracet nebudete, či potřebujete uvolnit místo, je dobré je nechat odstranit. Jejich velikost je několik stovek megabajtů až gigabajtů. Klikněte na Start a zadejte – vyčištění disku – a spusťte funkci. Otevře se okno a vy v něm dole klikněte na volbu Vyčistit systémové soubory. Nechte provést sken a následně vyberte volbu Dočasné instalační soubory systému a potom spusťte mazací proces.

4. Jak odstranit záplatovací soubory

A přidáme ještě jeden tip pro odstranění nepotřebných souborů. Tím jsou soubory používané pro záplatování systému. Nejenže tak můžete uvolnit místo na disku, ale také vyřešíte případné problémy s instalací. Pokud se totiž aktualizační službě nedaří nainstalovat záplaty, potom může být řešením odstranit ty předchozí. Služba se následně pokusí automaticky znovu stáhnout soubory a vše může začít správně fungovat. Použijte klávesovou zkratku Windows + E a přejděte na C:\Windows\SoftwareDistribution. Na pravé straně označte a smažte všechny soubory – jde právě o dočasné instalační soubory.

5. Jak zakázat automatické přehrávání médií

Znáte to, do optické mechaniky vložíte disk, do USB portu USB flash disk či externí disk a systém automaticky spustí vybraný program. Aby se to nestávalo, můžete použít tento postup. Otevřete Ovládací panel (zadejte do Startu slovo ovládací) -> Přehrát automaticky. Zde v částech Vyměnitelná jednotka, Disky DVD atd. máte možnost specifikovat co se stane, pokud bude vloženo či připojeno médium. Změny uložte vpravo dole na tlačítko Uložit.

6. Jak změnit písmeno jednotky Windows

Jestliže vám nevyhovuje písmeno jednotky, které jí operační systém automaticky přiřadil, máte možnost to změnit. Mějte však na paměti, že některé součásti systému či instalované programy na jednotku mohou odkazovat a po změně mohou přestat fungovat. V případě, že jde například o síťovou, anebo datovou jednotku, potom by problém nastat neměl. Postupujte takto. Otevřete Správu disků (klikněte pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows na položku Tento počítač a vyberte volbu Spravovat). V novém okně se přepněte na Úložiště -> Správa disků. Na pravé straně klikněte pravým tlačítkem na jednotku, u které chcete změnit písmeno a zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu. V dalším okně klikněte na Změnit a vyberte z dostupných písmen. Změny potvrďte kliknutím na OK.