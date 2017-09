Software zdarma: Aktivujte si šifrování dat ve všech edicích Windows

Microsoft nám tvrdošíjně slibuje neustálé vylepšování systému Windows a jeho lepší zabezpečení. Zároveň však diskriminuje nižší edice, kterým nějaké ty funkce odpírá (neumožňuje je používat). Léta tak ve Windows je již přítomné zabezpečení dat šifrováním, ale například v edici Home není k dispozici. Nevadí, my si ho aktivujeme programem třetí strany sami. A pokud nemáte Windows, nevadí. Pracuje i pod Linuxem a Mac OS X.

Nemůžeme sice využít mechanismus od Microsoftu, ale použijeme konkurenční, který je v ledasčem i lepší. VeraCrypt je pomocník jako stvořený pro domácnosti, a tudíž běžné uživatele. Jim totiž nabízí jednoduchou metodu, jak zabezpečit svá data před zraky jiných uživatelů či členů domácnosti, a to včetně jejich zašifrování – nelze prohlížet fotografie, spustit video, poslouchat hudbu a prohlížet dokumenty. Program je neoficiálním nástupcem oblíbeného TruCryptu, který byl prolomen, a tak byl jeho vývoj ukončen. VeraCrypt šifruje data algoritmy AES (v praxi nejpoužívanější), TwoFish a Serpent. Data umí šifrovat v reálném čase (ukládaná data rovnou takto zabezpečuje bez nutnosti cokoliv dělat). Z toho také plyne, že umí šifrovat právě celé disky, nebo jen jednotky, případně také pouze lze použít na cestách (má přenosnou variantu třeba pro USB flash disky). Je to ideální nástroj pro běžné uživatele, kteří se chtějí pustit do šifrování dat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ šifruje celé disky a jednotky

+ zabezpečení v reálném čase

+ tři šifrovací algoritmy

- chybí možnost šifrovat pouze vybrané soubory

80 %

PDF dokumenty nejsou zrovna ideální pro čtení na elektronických čtečkách knih, ale díky tomuto nástroji to nemusí být pravda.

K2pdfopt je totiž aplikace pro optimalizaci PDF souborů s důrazem na použití v elektronické čtečce. Nastavení je optimalizované pro Kindle, Kobo a Nook, ale lze ho přizpůsobit, a tak použít i pro jiné zařízení, stejně tak dobře i pro smartphone (režimy lze ukládat). Výsledkem je dokument, který bude, co se týká velikosti souboru, ale především i velikosti displeje, ideálně přizpůsobený dané čtečce. Mezi další funkce patří možnost přizpůsobit oříznutí okrajů, otočení stránek, vyrovnání (naskenované) pootočené stránky, podpora OCR a další funkce. Nechybí ani dávkové zpracování, takže svoji knihovnu můžete převést raz dva.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ přednastavené režimy

+ přizpůsobení PDF a snadné nastavení

- strohé uživatelské rozhraní

80 %

Mosamic je nástroj pro tvorbu efektních mozaik z digitálních fotografií. Jako vstupní soubor lze použít celou řadu formátů včetně JPG, PNG, GIF a dalších. Následně vyberete fotografii, kterou chcete převést do mozaiky a vyberte složky s obrázky, které mají být použity do mozaiky. Ve třetím kroku je možné přizpůsobit velikost dlaždic, upravit mozaiku, úroveň prolnutí a celkovou kvalitu detailu. Program díky integraci Flickru nabízí možnost zapojit velké množství fotografií z této služby na základě vyhledávání pomocí klíčových slov. Tato funkce může být velmi užitečná, pokud chcete vytvořit mozaiku z úzce souvisejících obrazů. Výslednou mozaiku je možné uložit jako JPG nebo PNG.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ čtyři kroky pro tvorbu mozaiky

+ zapojení Flickru

- výstup pouze do JPG a PNG

80 %

Pokud počítač vykazuje známky napadení počítačovým virem, malwarem či jinou softwarovou nákazou, potom je ten pravý čas na tohoto pomocníka. Slouží ke kontrole, dezinfekci a obnovení infikovaného počítače. Stáhnete si tento ISO soubor, ten následně vypálíte na CD či DVD, případně vytvoříte bootovací USB flash disk a na něj nahrajete. Tímto médiem v případě nouze nastartujete PC do speciálního linuxového prostředí, kde následně může bezpečnostní produkt Kaspersky pomoci odstranit virovou infekci ze systému. Samozřejmě nechybí možnost automaticky stáhnout nejnovější virové definice při takto nastartovaném PC.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vytvoří bootovatelný CD, DVD či USB flash disk

+ k dispozici program pro editaci registru

- nezjištěno

85 %