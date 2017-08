Stáhněte si zdarma: Vdechněte zapomenutým fotografiím nový život

Popustit míru fantazie, vytvořit zajímavou koláž nebo jen plakát. Nejen toto je práce pro grafický editor Fotowall. Meze kreativity nejsou kladeny, a tak vzhůru do toho.

Stovky a stovky fotografií ukládáme na naše úložiště, kde ve většině případů upadnou v zapomnění. Vdechnout jim nový život lze třeba tak, že z nich vytvoříte umělecké fotografie, tapety, pohlednice, obaly či plakáty. Libovolně si je můžete uspořádat a doplnit 3D textem. V programu začnete se zcela prázdným plátnem. Následně vyberete snímky, které chcete použít. Můžete je tam načíst buď z disku, anebo využít vestavěný nástroj pro vyhledávání obrázků a následně je přetahovat z výsledků vyhledávání na plátno.



Obrázky mohou být volně uspořádány ve vrstvách, změněna jejich velikost, otočeny a můžete také použít efekty včetně transparentnosti tak, aby vaše uspořádání vypadalo zajímavěji. Barvu pozadí vašeho plátna lze přizpůsobit, nebo si můžete zvolit některý z obrázků, který chcete použít jako pozadí. Dokončená díla se dají exportovat jako obrazový soubor či do PDF a SVG.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řada efektů

+ možnost tvorby vlastního plakátu

- po editaci textu dochází ke změně jeho velikosti

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Už se nemusíte bát, že se počítač uspí v tu nejméně vhodnou dobu – třeba při stahování souborů či stříhání videa. Stačí si aktivovat program, který donutí operační systém Windows, aby nedošlo k jeho vypnutí, restartování, přejití do režimu spánku či hibernaci se to již nestane.

To se může hodit také v situacích, kdy systém nainstaluje program či aktualizaci systému, kdy vás Windows neustále nabádá k restartu. Jedním neuváženým kliknutím myši přitom můžete PC nechtěně restartovat, a přijít tak o rozdělanou práci. V aplikaci lze nastavit režim (vše aktivovat či jen zablokovat určité způsoby restartu). Nastavením data a času pak automaticky zablokované může být povolené a nechybí ani možnost počítač vypnout v předem stanovený čas či zakázat aktivaci spořiče monitoru. Aplikace běží na pozadí systému a je přístupná ikonkou na hlavním panelu v systémové části.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nedovolí restart PC

+ odblokování v zadaný čas

- neběží jako služba

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (126 KB).

Konečně nástroj pro opravu špatně natočených videí. Nejednou se vám jistě stalo, že jste natočili video, třeba i na mobilní telefon a zjistili, že se vám to podařilo vzhůru nohama. Co s tím?

Některé videostřihové programy to dokážou snadno upravit. Existují i jednoúčelové programy, které jsou pro tyto úpravy přímo stvořeny. Po načtení souboru ve Free Video Flip and Rotate lze volitelně video otočit o 90 nebo 180 stupňů a také ve vertikálním a horizontálním směru – celkem je k dispozici sedm voleb. Díky tomu můžete vytvářet poutavá videa velmi snadno. Výstup může být převeden do souborů AVI, MKV, MP4 nebo animovaného GIFu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ sedm voleb pro otočení videa

+ otáčení ve vertikálním a horizontálním směru

- nabízí k instalaci další software

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,1 MB).

Jak by se vám líbil nástroj, který vám ukáže a z jednoho místa nabídne možnost deaktivovat aplikace, které se samy startují s Windows a většinou se usadí v informační liště hlavního panelu (vedle hodin)?

StartEd Lite umožňuje prohlížet, deaktivovat a aktivovat položky, jež jsou obsažené ve startovní sekvenci Windows. Po spuštění zobrazí seznam všech aktuálních záznamů spouštění, spolu s tím, jak se tak děje, velikostí, umístěním ve složce a dalšími podrobnostmi. Položky jsou barevně odlišeny, aby bylo možné identifikovat nové, základní, zastaralé nebo potenciálně nebezpečné. Kromě těchto záznamů umí program spravovat služby systému Windows. Aby to bylo jednodušší (a bezpečnější) u služeb automaticky zvýrazní ty, které jsou nezbytné, nové či velmi důležité nebo bezpečné k zakázání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ lze s ním měnit nastavení služeb

+ pomůže rozhodnout, co je důležité

+ na základě interní databáze rozpozná trojské koně

- nezjištěno

85 %