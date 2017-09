Software zdarma: Spusťte PC ve vedlejší místnosti nebo filtrujte web

Programů pro vypnutí PC v určitou dobu či podle dalších parametrů existuje mnoho, ale jsou k dispozici také nějaké, které ho umí automaticky zapnout? Ano, jeden takový si představíme.

Chcete-li počítač probudit z režimu spánku či hibernace, potom žádný program nepotřebujete. Stačí si spustit funkci naplánování úlohy a do ní zadat novou, kdy nastavíte, v kolik se má počítač automaticky zapnout. Jestliže však chcete počítač probouzet na dálku, musíte již udělat více. Nejprve tuto možnost nastavit v BIOSu, PC musí být vybaven síťovou kartou s touto funkcí (dnes většina), správně nakonfigurovat síť (router) a potom použít vhodný program či službu přes web. Po spuštění aplikace zapněte síťový skener, který zobrazí počítače v síti, které je možno takto vzdáleně ovládat (jsou na to připraveny). Zobrazí se všechny jeho parametry. Pokud na něj po přidání do seznamu kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu, kde je možné počítač probudit, restartovat či vypnout. V dalších volbách máte možnost na něm nastavit také probuzení v určitou hodinu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ proskenování sítě

+ možnost využít časovač

- probouzí pouze počítače v lokální síti

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,9 MB).

Pokusit se ochránit děti před nevhodným obsahem na internetu může pomoci tento program. S ním je možné nastavit, co mohou na PC dělat a co už nikoliv.

Kurupira Web Filter nabízí nejen přizpůsobitelný webový filtr, ale lze s ním definovat časové úseky pro práci s PC, omezit přístup k vybraným aplikacím a sledovat webové stránky, které byly navštíveny. Pro filtrování webu nabízí tři různé režimy: blokovat nevhodné stránky na základě databáze (není nutná další konfigurace); umožnit přístup pouze k doménám v zemi připojení (to znamená u nás pouze k českým serverům); ručně určit, které stránky by měly být blokovány. Nastavení lze ovládat vzdáleně z jakéhokoliv zařízení. Aplikace obsahuje i filtr, který lze použít ke sledování využívání softwaru v PC a zamezit k některým programům přístup podle klíčových slov v názvu okna. Mezi další funkce patří blokování sociálních sítí (Facebook, Twitter a jiné), zasílání upozornění na e-mail, podrobné zprávy v PDF atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ několik možností blokování

+ lze definovat dobu práce na PC

+ lze blokovat vybrané aplikace

- nelze nastavit, pro který uživatelský účet má být aktivní

- program nelze stáhnout z Chrome

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Ať už potřebujete přeinstalovat počítač, či přenést licenci některého z programů na jiný, budete potřebovat licenční kód. Kde ho však sehnat, pokud jste ho ztratili a nemůžete najít? Řešením můře být tento softwarový pomocník.

MyKeyFinder, jak již je z názvu patrné, prohledá registr Windows. V něm se skrývá řada údajů a mimo jiné je v něm také v nějaké formě přítomen váš již dříve zadaný klíč. Po proskenování do dvou minut zobrazí veškeré výsledky a ty je možné také uložit do PDF souboru, schránky Windows či si je vytisknout. Chválíme také možnost použít vyhledávaní a filtraci, díky čemuž najdete v seznamu to, co hledáte rychleji a snadněji. Placená verze navíc skenuje také externí disky a zobrazuje hesla uložená k wi-fi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ do 2 minut zobrazí klíče

+ filtrační funkce

- zobrazuje i aplikace bez nutnosti zadat čísla

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,3 MB).

Chcete-li zjistit, jak je na tom s výkonem vaše připojení k domácí síti či internetu, potom zbystřete. Může se hodit také v situacích, kdy domácí síť nefunguje tak, jak má, a chcete změřit její funkčnost.

TamoSoft Throughput Test nabízí testování propustnosti a také aktuální rychlosti downloadu i uploadu, měří ztracené pakety nebo odezvu a podporuje protokoly IPv4 a IPv6. Navíc umožňuje vyhodnocovat výkon sítě v závislosti na nastavení kvality služby (QoS). Tyto naměřené informace prezentuje formou čísel a grafů. Throughput Test posílá přes síť TCP a UDP datové proudy a měří důležité parametry. Po spuštění serverové i klientské části dojde ke komunikaci a posílání dat, přičemž klientská část počítá a zobrazuje naměřené hodnoty. Výsledky lze buď zkopírovat do schránky Windows, anebo uložit jako obrázek. Pro jeho použití musí být instalována jak serverová, tak klientská část (třeba na notebooku s wi-fi). Poté již stačí spustit serverovou část a na klientskou nastavit IP adresu serverové části.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ měří rychlost, ztracené pakety a odezvu sítě

+ grafy

- musí být instalované dvě části

Aplikace pro analýzu výkonosti sítě

80 %