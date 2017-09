Stáhněte si zdarma: Naboostujte PC pomocí nových ovladačů

Nejlepší program svého druhu, který se postará nejen o automatické vyhledání ovladačů k počítači, ale také je sám nainstaluje. Výhodou tak je, že nemusíte mít žádné znalosti o počítačích, a přesto máte stále aktuální ovladače. Pracuje vlastně podobně, jako aktualizace Windows – pokud jsou dostupné, jsou instalovány.

Po spuštění analyzuje všechny v systému přítomné ovladače a porovná je s verzemi ve své databázi. Pokud najde novější verzi, automaticky ji nabídne ke stažení a následné instalaci. U každého z nich dokáže zobrazit podrobnosti, mezi kterými nechybí například verze ovladače. Takto lze aktualizovat všechny ovladače najednou bez asistence uživatele – v případě potřeby je lze aktualizovat i po jednom a manuálně. Ještě před tím vytvoří bod obnovy pro případ, že by se bylo nutné vrátit k poslední konfiguraci Windows. Chválíme funkci, pomocí které je možné nastavit, že vybrané ovladače nechcete aktualizovat – třeba pro případ, že chcete používat právě tuto verzi. Existuje i placená verze nabízející další funkce jako třeba zálohu a obnovu stávajících ovladačů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podrobnosti o ovladačích

+ aktualizace stahuje a instaluje automaticky

+ lze nastavit, které ovladače mají být ignorovány

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Ty nejzajímavější či nejkrásnější obrázky na vaši pracovní ploše aktivuje tento zajímavý program. V pravidelných intervalech dokáže měnit pozadí plochy nejen z vaší galerie, ale dokáže na ni umisťovat i tapety stažené z internetu z konkrétních webů a podle předem nastavených pravidel.

Zvolit si tak lze nejen složku na disku, ze které mají být fotografie brány, ale můžete si vytvořit vlastní jakýsi playlist, kde přesně specifikujete pořadí a další možnosti výměny fotografií. Poslední možností je využít komunitní služby typu Flickr, Pixabay, Facebook, Instagram, Google Image Search apod. Nastavení je pro každou službu zvlášť, tak například u Pixabay si lze definovat klíčová slova (které obrázky vás zajímají) a aplikace si je stáhne sama bez přihlášení, u Facebooku a třeba i Flickru se zase musíte přihlásit. Program umí zobrazit obrázky v plném režimu nebo jako obrázek s koláží v různých stylech. K dispozici jsou i funkce pro podporu více monitorů, RSS čtečka, možnost zobrazení kalendáře, pozadí, efekty a další.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ obsahuje nejpopulárnější služby pro stahování obrázků

+ podpora více monitorů

+ tvorba playlistů tapet

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,4 MB).

Užitečná aplikace pro všechny hráče počítačových her, kteří si díky ní už nemusejí lámat hlavu, jak zálohovat uložené pozice ve hrách.

Umožňuje totiž najít v PC místa, kde jsou uloženy složky s pozicemi her (save) a to pro skoro 5 000 her. Má v sobě totiž integrovanou databázi, která ví, kam se tyto informace ukládají. Pak již stačí programu jediné, spustit tzv. skenování, a pokud se výsledky shodují se záznamy v databázi, zobrazí se v tabulce. Uživatel má možnost vybrat ty, které chce zálohovat a vytvořit z nich archív (lze komprimovat) a ty pak ukládat na místní datové úložiště (NAS, HDD atd.) nebo na FTP, Dropbox, Google Drive nebo SkyDrive. Perličkou je možnost vytvářet zálohy v předem nadefinovaných časech – takže o zálohování pozic se již není nutné starat. A pokud hra není v databázi přítomná a vy přece jen víte, kam si ukládá pozice, potom je možné program nasměrovat a provést zálohu ručně. Program má i vestavěnou podporu Steamu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ databáze obsahuje záznamy pro skoro 5 000 her

+ plánovač, propojení s FTP a cloudovými úložišti

+ manuální výběr uložených pozic k záloze

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,2 MB).

Představte si aplikaci, která si zapamatuje vše, co jste kdy zkopírovali do schránky Windows a kdykoliv vám to zpětně poskytne. Tak přesně toto umí Save.me.

Schránka ve Windows je užitečným pomocníkem. Umožňuje kopírovat texty, obrázky, odkazy, zkrátka celou řadu dat. Stačí používat klávesovou zkratku Ctrl + C (pro zkopírování) a Ctrl + V (pro vložení). Její nevýhoda spočívá však v tom, že si moc nepamatuje, vlastně si pamatuje pouze posledně nakopírovaná data. Takže pokud zkopírujete text a následně například obrázek, ten text z ní již nevydolujete. Tento neduh řeší správci schránky. Vše si ukládají a následně umožní vyhledat. Jde tedy o jakési organizátory. Save.me umožňuje zkopírované najít pomocí několika stylů zobrazení, včetně kalendáře. Po nalezení dat je lze přesunout do schránky, anebo uložit do vybraného programu. Položky v seznamu lze mazat případně upravovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ pohodlné vyhledávání

+ snadná editace

- nezjištěno

85 %