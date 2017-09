Software zdarma: Aktivujte funkci, která umožní přistupovat k PC na dálku

Pokud znáte TeamViewer, pak vám AnyDesk nebude cizí. Podobně jako ona totiž slouží ke vzdálenému ovládání počítače. To se může hodit v řadě situací. Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete něco ukázat, ale kamarád je stovky kilometrů daleko? Chcete na konkrétním počítači něco udělat a nemůžete k němu? V takových případech pomůže AnyDesk.

Jde o jednu z nejrychlejších a nejbezpečnějších aplikací pro vzdálené ovládání PC. Umožňuje získat přístup ke všem programům, dokumentům a souborům odkudkoliv, aniž by bylo nutné data svěřit do cloudu. Vše, co stačí udělat, abyste mohli začít, je stáhnout a spustit soubor – není vyžadovaná žádná konfigurace. Spojení je vytvořeno díky zadání unikátního kódu. Následně máte možnost na hostitelském počítači vidět pracovní plochu vzdáleného počítače a nakládat s ní, jako byste u ní seděli. Mezi další funkce patří nastavení zabezpečení oprávnění pro vzdálené uživatele, možnost tvořit screenshoty, přenášet soubory, vést textový rozhovor, používání klávesových zkratek, nastavovat kvalitu zobrazení a využívat lze i zvuky atd.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ bezobslužný přístup (bez registrace)

+ podpora přenosu souborů

+ používat textový rozhovor

- při prvním použití je nutné se nejprve zorientovat

Pořídili jste přes léto sady fotografií, které by se daly pospojovat do panoramat? Že nevíte jak na to? Toto je ideální software, který vám v tom pomůže.

Jde o jeden z nejoblíbenějších softwarů pro tvorbu panoramat. Je postaven na balíčku Panorama Tools (speciální, k tomu určený software), ale navíc obsahuje několik vylepšení. Práce s ním však není pro úplné začátečníky, a proto by si před jeho spuštěním měl uživatel přečíst návod. Po zacvičení je už tvorba panoramatických fotografií poměrně snadnou záležitostí. Vybrat si lze, zda se má vše dělat automaticky nebo manuálně. Druhá volba dává možnost vyniknout kreativitě a nabízí pokročilé funkce. Mezi nimi například nechybí pokřivené záběry, špatně na sebe navazující záběry či možnost využít HDR.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Microsoft s příchodem Windows 8.x vzal uživatelům možnost používat postranní panel a na něm umístěné miniaplikace, poskytující informace o počítači, ale i další užitečné zprávy o počasí, došlých e-mailech atd. Díky aplikaci 8GadgetPack je vše zpět.

Microsoft tento panel sice částečně nahradil novým uživatelským prostředím s dlaždicovými aplikacemi (nejde však o plnohodnotnou náhradu), ale pokud trávíte především čas v klasickém zobrazení, může se vám obnovení panelu hodit. Po instalaci se objeví postranní panel s několika aplikacemi a po kliknutí pravým tlačítkem myši v kontextovém menu pomocí volby Přidat miniaplikaci lze vybrat další. K dnešnímu dnu jich je k dispozici rovnou 57 a to včetně těch, které byly v panelu od Microsoftu dříve. Panel lze nastavit, aby byl pořád v popředí, je v něm možné stránkovat (pokud chcete aktivovat více miniaplikací), je skinovatelný a miniaplikace můžete umístit mimo něj.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ 57 miniapliakcí

+ lze použít mimo postranní panel

+ panel vždy navrchu

- lze umístit vpravo nebo vlevo

Jeden z hodně zajímavých internetových nástrojů se skrývá pod názvem PingInfoView. Pochází od programátora softwarových utilit Nirsoftu, který má na kontě již řadu užitečných utilit, a umožňuje sledovat dostupnost vybraných serverů, respektive IP adres.

Tento program umožňuje provádět příkaz Ping (ověření dostupnosti) současně na více serverů nebo počítačů najednou. To znamená, že si v něm nastavíte vybrané IP adresy anebo odkazy na webové adresy (lze i importovat ze souboru) a on prověří funkčnost spojení mezi počítačem a zadanou adresou. Tím tak získáte informaci o tom, zda pracuje správně, nemá nějaký výpadek a tudíž zda chyba, když se k němu připojujete, není někde jinde. Nastavit lze časový interval zjišťování dostupnosti a hodnoty jsou zaznamenány do tabulky. Výsledky spojení lze exportovat do TXT, XML nebo HTML souboru. Takto lze kontrolovat větší počet adres najednou a adresy si program pamatuje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ import adres ze souboru

+ zobrazuje dobu odezvy

- nezjištěno

