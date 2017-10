Víte v jaké kondici je váš HDD či SSD? Zeptejte se správného programu

Program umožňující monitorovat aktivity a výkon pevného disku a to včetně SSD disků. Naměřené hodnoty potom ve srozumitelné podobě předává uživateli. Ať už tak potřebujete zjistit informaci o připojených discích k PC, anebo v jakém jsou stavu, bude se hodit tato zdarma dostupná aplikace.

Po spuštění zobrazí, kolik disků je k PC připojeno. U každého z nich se potom nacházejí jeho parametry – teplota disku, sériové číslo, rozhraní, přenosový mód, kapacita, firmware, jak dlouho byl disk spuštěn, kolikrát byl zapnut, rychlost otáček, velikost vyrovnávací paměti a další S.M.A.R.T. informace. Podporuje i RAID. V případě bezprostředního selhání, vysoké teploty nebo jiných zásadních změn parametrů na tuto skutečnost uživatele upozorní. Díky tomu by měl být dostatek času se podle toho zařídit a tak nepřijít o uložená data na disku. Navíc umožňuje povolit či zakázat některé funkce disku (vylepšené řízení spotřeby, hlučnost disku, vypnutí pevného disku po zadané nečinnosti atd.).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ informace ze S.M.A.R.T. ve srozumitelné formě

+ možnost nastavit některé parametry disku

+ možnost pomocí grafů porovnat parametry mezi disky navzájem

- nezjištěno

85 %

Program, se kterým máte pod kontrolou pevné disky.

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,6 MB).

Původem český e-mailový klient sloužící ke správě elektronické pošty jako například Gmailu, Seznamu, ale i firemní apod. a to včetně možnosti vést si kalendář. Dokáže pracovat nejen s e-maily, ale i kontakty, úkoly a vše synchronizuje automaticky bez jakékoliv asistence.

E-mailový klient eM Client byl od začátku vyvíjen jako konkurent Microsoft Outlooku. Umí toho však více. Kromě toho, že s ním lze lehce ovládat celou poštu přes protokoly SMTP, IMAP a POP3 (včetně připojení k Microsoft Exchange), má plnou podporu freemailů, podpisy a šablony, překladač do cizích jazyků, propojení s Google kalendářem, nechybí pokročilé vyhledávání, či import dat z jiných e-mailových klientů a také RSS čtečka. Má integrovaný chat, takže se s ním lze přihlásit ke Skype, Google chat, Facebook chat či Jabber a má deduplikační nástroj pro třídění pošty a postranní panel. Umí toho však více a v poslední verzi se naučil například PGP šifrování pro bezpečnou komunikaci. Se zdarma dostupnou verzí máte možnost obsluhovat pouze dva účty.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ klient s řadou funkcí navíc

+ IM a Facebook

- freeware verze je pro dva e-mailové účty

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (50 MB).

Nejste-li spokojeni se standardním vyhledáváním ve Windows, potom zkuste tento nástroj. Integrované vyhledávání může zcela nahradit, a navíc přidá řadu dalších prvků.

Vyhledává tak nejen text či klíčová slova, ale také dle atributů: naposledy změněno, vytvořeno, poslední přístup či velikost souboru. Výsledek hledání je možné uložit do textového, HTML, CSV či XML souboru. Díky exportu tak máte jedinečnou možnost si výsledky zachovat. Pro některé uživatele je vítanou funkcí zejména to, že informace neindexuje, ale vyhledává je v reálem čase. Jde sice o pomalejší metodu, za to však prohledává reálný stav souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ užitečná alternativa k vyhledávání ve Windows

+ možnost exportu dat

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (129 KB).

A ještě jeden program od programátora Nirsoftu. Stejně jako ten předchozí, který má také něco společného s vyhledáváním. Tentokrát neslouží k nalezení informací, ale zobrazí, co bylo vyhledáváno.

Jde vlastně o takovou statistiku či možnost podívat se, co a v čem jste vyhledávali. Tímto praktickým malým nástrojem lze proskenovat historii prohlížení ve webových prohlížečích Google, Firefox atd. Zobrazí nejen vyhledávání na Googlu, Yahoo atd., ale také na Twitteru, Facebooku, atd. U zobrazených informací je k dispozici také údaj o času hledání, hledaném výrazu, v jakém prohlížeči bylo hledáno a další podrobnosti. Vše lze exportovat do HTML souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ zobrazí řadu informací

+ skenuje také sociální sítě

- nezjištěno

85 %