Software zdarma: přehled o počasí v různých městech či úleva pro oči

Chcete-li vědět, jaké je aktuálně počasí kdekoliv na světě či jaké bude v nejbližších hodinách a dnech, pořiďte si tento program. Obrovskou výhodu spatříte v tom, že po aktivaci bude stále na očích – usídlí se totiž hned vedle hodin.

V informační části hlavního panelu je připraven k použití. Jedním pohledem zjistíte nejen teplotu, ale také oblačnost. Po umístění kurzoru myši na ikonu se zobrazí další informace jako třeba nejvyšší a nejnižší a vlhkost. Ostatní údaje se zobrazí poklikáním – barometr, viditelnost, západ a východ slunce, směr a síla větru a k dispozici jsou také odkazy pro zobrazení všech informací v internetovém prohlížeči či zobrazení radaru (ukáže aktuální a následující situaci). Počasí aktualizuje v předem stanovených intervalech, které lze upravovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ stále po ruce

+ řada údajů o počasí

+ možnost přidat několik měst

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,4 MB).

I sebelepší systém se používáním postupně zanáší. Jendou za čas je tak dobré provést jeho očistu. Clean Master for PC není určen primárně k čištění systémového registru (i když to umí také), ale funguje podobně jako jemu podobné nástroje na mobilních zařízeních. Náplní práce je tak odstranit z PC data, která tam jsou již zbytečná a která si uživatel nevyžádal, ale přitom by neměl zasahovat do systémových oblastí, neměnit nastavení Windows ani ho „rádoby“ optimalizovat. Po instalaci dojde automaticky ke spuštění skenování. Projde více než 500 míst Windows, najde zbytečná data v mezipaměti, nepoužívané soubory, zbytky souborů, v prohlížeči historii vyhledávání, navštívené stránky atd. Výsledky zobrazí v přehledné formě v jednotlivých kategoriích (systémová cache, webová cache atd.) podle jednotlivých aplikací a součástí Windows a je na uživateli, zda u označené součásti využije automatické čištění či vybranou součást bude ignorovat – zobrazit lze i detail, co se bude čistit. Ignorované součásti se vkládají do Koše.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nečistí ani neupravuje systémové části Windows

+ možnost ignorovat a prohlédnout čištěnou součást

+ vše přehledně roztříděno

- chybělo nám tlačítko Ignore pro celou kategorii součástí

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,5 MB).

Máte-li nejnovější verzi Windows, patrně tento program potřebovat nebudete. Pokud nikoliv, či vám nevyhovuje, potom vám především při práci v šeru či za tmy přijde vhod.

Podobně jako funkce Noční osvětlení (najdete v Nastavení -> Displej) pomáhá měnit teplotu barev. Automaticky ji mění podle denní doby a nastavuje tak intenzitu jasu obrazovky. V praxi to znamená, že podle toho, jaký je čas, přizpůsobí nejen její světelnost, ale také barevnost. Tak jak se mění hladina přirozeného denního světla, postará se program také o postupné snižování záření displeje a jeho barevnosti, díky čemuž bude práce s PC příjemná i v pozdních hodinách. V nastavení lze upravovat, kdy má dojít k přechodu do denního období, za jak dlouho zase do nočního, jak rychlá má být doba přechodu (aby nedošlo ke ztmavení či zesvětlení okamžitě) a samozřejmě jaká má být teplota barvy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ po nastavení pracuje automaticky

+ velká škála teplot barev

- chybí automatické nastavení přechodu v závislosti na ročním období

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (891 KB).

FTP klient přímo ve Firefoxu? Stačí si nainstalovat ten správný doplněk a již není nutné pro stahování či nahrávání souborů na FTP server přepínat do jiné aplikace.

FireFTP je plně vybavený FTP klient. Ve Firefoxu nabízí standardní funkce jako klasický FTP program: podporuje více FTP účtů, pasivní přenosy, synchronizaci složek a jejich porovnávání, automatické navázání na přerušený přenos, vyhledávání, filtrování, import a export účtů, šifrovaný přenos (SSL/TLS/SFTP) atd. Spustit lze použitím klávesy F10 a vybráním volby Nástroje -> Vývoj webu -> FireFTP.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadné ovládání

+ nabízí standardní funkce

- chybí ikona po ruce k otevření

80 %