Software zdarma: soukromí na internetu či kontrola bezpečnosti webů

Soukromí na internetu neexistuje. Jakýkoliv pokus o komunikaci počítače či jiného zařízení s internetem je okamžitě zaznamenán. Ukládány jsou vaše návštěvy na sociálních sítích, brouzdání na internetu či stahování souborů. Zcela ochránit své soukromí nejde, ale můžete pro to něco udělat.

Existují totiž programy, které neumožní serverům na internetu, na kterých jsou provozovány webové stránky a další služby, cokoliv o vás zjistit. Místo toho jim vsunou jinou identitu – smyšlenou. Dokážou to proxy servery a virtuální privátní sítě (VPN). Právě do druhé kategorie spadá program Avira Phantom VPN. Po aktivaci zdarma každý měsíc umožní nechat přes sebe protéct 1 GB dat (500 MB + 500 MB po registraci). Není to sice moc, ale na občasné surfování v případě, že o sobě opravdu nechcete předávat informace, to postačí. Pro náročnější uživatele je tu placená verze. VPN se snadno používá, není potřeba žádná konfigurace a přitom pracuje se všemi programy a službami v PC – jakmile ho aktivujete, veškerá komunikace ven i dovnitř jde přes něj. Phantom VPN šifruje komunikaci a také anonymizuje a pro servery se budete jevit jako někdo se zcela jinou IP adresou. K dispozici je možnost vás virtuálně přesunout do jedné z 20 zemí (lze si vybrat), takže můžete na web přistupovat třeba z USA a díky tomu se můžete dostat i ke službám, které jsou u nás nedostupné.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ i pro mobilní zařízení

+ nezpomaluje rychlost internetu

+ udává informace o době odezvy

- instaluje antivir Avira

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,1 MB).

Microsoft s příchodem Windows Vista zpřístupnil uživatelům možnost používat tzv. miniaplikace. V generaci Windows 8 a novější však už zase chybí a místo nich se objevily dlaždicové aplikace, které je však nahradit nemohou. Pokud byste chtěli používat postranní panel a na něm umístěné miniaplikace, poskytující informace o počítači, o počasí nebo třeba došlých e-mailech, můžete tak učinit díky aplikaci 8GadgetPack.

Po instalaci se objeví postranní panel s několika aplikacemi a po kliknutí pravým tlačítkem myši v kontextovém menu pomocí volby Přidat miniaplikaci lze vybrat další. K dispozici jich je 57 a včetně těch, které byly v panelu od Microsoftu dříve. Panel lze nastavit, aby byl pořád v popředí, je v něm možné stránkovat (pokud chcete aktivovat více miniaplikací), je skinovatelný a miniaplikace můžete umístit mimo něj. Každá aktivovaná miniaplikace si ukousne nějakou část z operační paměti (jak velkou, záleží na jejich nárocích), tudíž může také adekvátně dojít ke zpomalení odezvy systému. Nemusí to však platit v případě rychlých PC s dostatečnou pamětí.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ 57 miniapliakcí

+ lze přetáhnout mimo postranní panel

+ panel vždy navrchu

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (22 MB).

Představte si situaci, kdy se budete chtít přihlásit ke svému e-mailovému či bankovnímu účtu přes internet a nevšimnete si, že adresa stránky je podvržena či obsahuje nebezpečné součásti. Můžete si dávat sebevětší pozor při navštěvování webů, ale tohoto rizika se nelze zcela zbavit. Můžete se však pokusit ho co nejvíce snížit.

Existují různé doplňky do prohlížečů a speciální programy, které vám dávají na vědomí, že stránka či web může obsahovat nebezpečí. Například WOT (Web Of Trust) dokáže identifikovat škodlivé weby a zablokuje na ně vstup ještě dříve, než by bylo možné nakazit systém nějakým nebezpečným kódem. Dokáže uživatele ochránit před rafinovanými internetovými hrozbami, jako jsou nejnovější útoky malwaru. U vyhledávačů vás ikonou vpravo u každého výsledku informuje o míře nebezpečí, pokud na danou stránku vstoupíte, a pokud na ní již jste, potom se to dozvíte vpravo nahoře na liště doplňků, kde je k dispozici slovní hodnocení. Nebezpečí vyjadřuje pěti barvami: zelená bezpečná až červená nebezpečná. Bílá pak signalizuje, že stránka ještě nebyla hodnocena.

Informace o programu Operační systém: Android, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ informuje o nebezpečných webech

+ nebezpečnost je hodnocena profesionály i laiky

+ určeno pro Firefox, Chrome, Safari, Operu atd.

- nelze zjistit, kolik konkrétní stránku hodnotilo uživatelů

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).

Pro živé vysílání prostřednictvím webkamery či IP kamery, nebo automatické posílání statických obrázků na internetu se neobejdete bez softwaru a také musíte něco vědět o nastavení sítě a živého vysílání. To se snaží změnit Yawcam.

Je to kamerový streamovací software umožňující nejen vysílat na internetu, ale také zachytávat snímky z kamery. Navíc má vlastní webserver, detekci pohybu, nahrávání na FTP, časový plánovač apod. Okno s vysíláním lze vložit na webové stránky a pro návštěvníky připravit zajímavou živou akci. Pro bezproblémové vysílání je vhodné mít veřejnou a statickou IP adresu (není nutností – lze řešit např. VPN či programem LogMeIn Hamachi či podobným). Po aktivaci webového serveru se vysílání nachází na adrese PC (např. 123.321.333.111) s portem 8081. Adresa tedy může vypadat takto 123.321.333.111:8081. Pro bezproblémové vysílání je dobré mít rychlejší připojení k internetu při odesílání dat z PC. Nechybí ani detekce pohybu – kamera se aktivuje v případech, že se před ní něco hýbe.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ několik možností vysílání

+ streamované vysílání

- chybí přímý odkaz na vysílání z PC

80 %