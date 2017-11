Stáhněte si zdarma: tvoříme seznam souborů a obsah složek

Výstupem DirListeru je seznam všech souborů, které jsou ve vybrané složce na jakémkoliv datovém úložišti – HDD, SSD, externí disk, DVD apod. Stačí nastavit složku, kterou chcete takto nechat vypsat a data uložit jako textový či HTML soubor. Jde tak o automatický nástroj pro tvorbu seznamů například obrázků atd. Nastavit si lze také to, zda bude výpis obsahovat i velikosti souborů, a zapnout masku pro vyfiltrování třeba pouze určitých typů souborů. K dispozici je také rekurzivní režim a program se integruje také do kontextového menu a tak je k dispozici na jeden klik.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnosti filtrů

+ integrace do kontextového menu

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

A ještě jeden užitečný program, který pracuje s diskovými úložišti. Tento je analyzuje z hlediska zaplnění. Pokud je i váš disk díky přibývajícím datům stále plnější, potom byste ho měli spustit. Pomůže totiž odhalit duplikovaná data anebo zapomenutá data.

Způsobů, jak to zjistit, je několik. Můžete projít složku za složkou a zjistit, co se v nich nachází. Mnohem elegantnější je však použít program pro prozkoumání obsazenosti disku a objevení nejobjemnějších složek. TreeSize se integruje do kontextového menu systému, kde čeká na použití. Pokud menu vyvoláte na vybrané složce, zobrazí její velikost včetně podsložek. Všechny výsledky lze rovněž vidět na úrovni souborů. Skenování probíhá na pozadí, takže vy průběžně můžete vidět výsledky, zatímco TreeSize stále pracuje. Existuje i placená verze, která má další funkce jako grafy, statistiku posledních přístupů, rozdělení dat dle uživatele, 3D grafy atd. Výsledky si lze ukládat do formátu XML, HTML či TXT.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ shromažďuje data na pozadí

+ integruje se do kontextové nabídky

- reporty pouze v placené verzi

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,7 MB).

Tento program vám umožní kreslit obrázky, jako kdybyste tak činili přímo na papíře. Díky němu tak máte možnost pomocí tužky skicovat a animovat obrázky.

Používat lze jak bitmapovou, tak i vektorovou grafiku a díky stopě pro kameru snadno vizualizovat počítačovou grafiku. Program poskytuje několik standardních nástrojů pro kreslení, včetně tužky a pera, stejně jako barvených nástrojů a gumy. Kombinovat lze bitmapové i vektorové vrstvy, zvuky a úhly pohledu v každé vrstvě, a to na časové ose. Hotové animace je možno exportovat do X-Sheet, Image sequence (PNG, GIF atd.), SVG či jako video (AVI, MOV atd.).

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ bitmapová i vektorová grafika

+ časová osa

+ multiplatformní

- neimportuje řadu obrazových formátů

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (40 MB).

Velmi užitečný pomocník pro někoho, kdo potřebuje přeuložit filmové optické disky (DVD či Blu-ray), ale také převést videa na jeden soubor, a to včetně případného zachování vysokého rozlišení.

Jde o jednu z nejlépe fungujících a přitom velmi dobře ovladatelných „fabrik“ na ukládání videa do MKV. DVD-Video či Blu-ray disk uloží do jednoho souboru a zachová v něm i všechny metainformace, kapitoly a další data. Po vložení disku do mechaniky kliknete na analýzu disku. Zobrazí se jeho struktura a vy si vyberete, zda chcete převést všechny části včetně titulků a zvukových stop či jen vybrané (pokud máte disk již na disku, tak ho můžete načíst také). Pak kliknete na ikonu Make MKV a během několika minut program vše uloží do MKV souboru na pevný disk (bez menu disku). Kvalita přitom zůstane zachována – nedochází ke kompresi. Poradí si i s převodem disků opatřených ochranou. A pozor, obsahuje i funkci pro streamování médií po síti.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ beze ztráty kvality

+ převede i chráněné disky

+ umí médium i streamovat

- nezjištěno

85 %