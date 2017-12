Stáhněte si zdarma: Google disk se naučil zálohovat soubory, fotografie a videa

, aktualizováno

Google nabízí novou možnost automatického zálohování dat z PC či externího disku, ale také fotografií do vašeho fotoalba na Google Fotky. Rodičovská kontrola s řadou nastavení, to je PC Screen Watcher. Odkrýt v systému uložená hesla je práce pro WebBrowserPassView. A MoveToTray dokáže minimalizovat jakýkoliv program do informační části hlavního panelu.