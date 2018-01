Stáhněte si zdarma: stahování z YouTube či blokování touchpadu

Pracovali jste ve Windows 7 a oblíbili si postranní panel, který umožňoval na pracovní ploše mít připnuty užitečné miniaplikace? S programem W8 Sidebar je tento panel zpět nejen pro Windows 8, ale také 10.

Jde o samostatnou aplikaci, která napodobuje některé funkčnosti postranního panelu systému Windows 7. Nabízí rychlý přehled o využití systémových zdrojů (RAM, CPU), pevného disku, rychlosti sítě a několik dalších užitečných nástrojů. Kromě informačních funkcí obsahuje nástroj pro vyhledávání souborů, čistič nevyžádaných souborů, rychlý přístup tlačítka pro vypnutí nebo restartování počítače, plánovač úloh, nástroj pro připomenutí, přehled výkonu počítače a manažer informující o tom, co se startuje se systémem. Mezi další vlastnosti patří oznámení o dostupných aktualizacích, alternativní nabídka Start, WAN IP adresa, možnosti automatického vypnutí a mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řadu nástrojů po ruce

+ monitoring systému

- uvítali bychom možnost mít každou aplikaci zvlášť

- panel se schovává

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (553 KB).

Dostanete-li data v ISO či podobném formátu, potom tento soubor můžete buď vypálit na optický disk (dnes už prakticky nepoužívaná metoda), nebo ho připojit tak, aby se tvářil, jako že jde o optický disk vložený v mechanice PC. Druhá možnost je pohodlnější. Umí to nejen Windows v základu, ale také další programy, které nabízejí další užitečné funkce.

ISO Workshop je jedním z nich. Dokáže připojit tzv. obraz v ISO, a poskytuje tak možnost přistupovat k datům snadno bez vypalování. Podporuje také formáty CUE, BIN, NRG, MDF, CDI a další a také si poradí s jejich vzájemným převodem. Chválíme i možnost extrahovat, tedy vykopírovat data do zvolené složky či do obrazu přidat nějaké nové soubory. Nechybí nástroj pro verifikaci, zálohování obsahu disků a dokonce nabízí možnost obrazy vypalovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ konverze formátů

+ extrakce dat

- nabízí k instalaci další software

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4 MB).

Zajímavý hudební přehrávač. Kitten Player slouží k přehrávání hudby z YouTube s možností si ji stáhnout pro pozdější použití v off-line módu. Vychází z oblíbeného hudebního přehrávače Foobar 2000 a pracuje podobně jako klasický přehrávač. To znamená, že si hudbu v něm otevřete, naimportujete a lze ji začít nerušeně poslouchat. V případě poslechu z YouTube využijete vyhledávací řádek dole, kde stačí zadat interpreta či název písničky. Zobrazí se výsledky s miniaturami nalezených videí a vy si vyberete tu svoji. Dvojitým poklikáním ji přidáte do playlistu a můžete začít přehrávat a následně stahovat. Importovat lze už i vaše vytvořené playlisty z YouTube. Jestliže nemáte zájem o přehrávání a chcete jen stahovat, tak i takovou funkci v přehrávači najdete, stejně tak jako možnost stáhnout si klipy do MP3 formátu.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ vyhledávání hudby online

+ stažení také do MP3 formátu

+ import playlistů a hudebních souborů

- nemožnost pouze poslouchat, bez nutnosti hudbu stahovat

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Pokud jste někdy řešili potřebu vypnout na notebooku touchpad a v nastavení jste nenašli snadnou cestu deaktivace, zkuste tohoto pomocníka.

Ten totiž umožňuje zakázat používat touchpad a kdykoliv ho zase aktivovat. Již se tak nebude stávat, že si touchpadem budete neustále posouvat kurzor nebo klikat tam, kam nechcete. Nastavit si lze aktivační klávesovou zkratku a součástí je i zvuková indikace. Aplikaci lze nechat automaticky spouštět se systémem či zobrazovat ikonu v informační části hlavní lišty a dokonce nabízí možnost nechat aktivní pouze blokaci skrolování a klikání nechat aktivní, nebo naopak.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ blokuje buď skrolování, anebo tlačítka či oboje

+ volitelná klávesová zkratka

- nezjištěno

85 %