Stáhněte si zdarma: hromadné nahrazení textu i strážce wi-fi

Najít a nahradit. Řeč je o slovech či celých větách v textu. Potřebujete-li prohledat soubor či více souborů, potom vyzkoušejte tohoto pomocníka. Hned na úvod musíme upozornit, že tak činí v čistě textových souborech (např. přípony txt, log, csv apod.). Neumí přípony doc či docx.

Podobně jako textové editory (MS Word, OpenOffice apod.) najde v textu požadované konkrétní textové řetězce. Automaticky je umí také nahradit, co ho však dělá unikátním, je možnost učinit tak ve více souborech najednou, aniž byste je museli otevírat. Využít lze běžnou textovou shodu nebo pokročilou syntaxi RegEx pro hledání složitých textových vzorů, které jsou podobné, ale ne totožné.

Hledání může být omezeno názvem a velikostí souboru. Prohledávat lze všechny soubory ve zvolené složce včetně podsložek. Další funkce zahrnují možnost automatického zálohování a vlastní předvolby pro ukládání často používaných vzorů vyhledávání. Vítáme i možnost integrovat nástroj do kontextového menu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ pracuje se složitými textovými řetězci

+ hromadné prohledávání souborů včetně podsložek

+ možnost nastavit limity pro hledání

- neprohledává doc a docx soubory

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Potřebujete-li psát všechna písmena velká, tak na klávesnici stisknete klávesu Caps Lock. Po nějaké době však zapomenete, že jste ji aktivovali. Tomu je však konec.

Díky programu CaplsUnlocker je možné nechat automaticky po určité době tuto klávesu deaktivovat. Po spuštění program najdete v informační části hlavní lišty, kde indikuje, že běží na pozadí systému. Po třiceti sekundách (přednastavená hodnota, kterou lze změnit) ji deaktivuje.

Ale nemusíte se bát, že se tak stane v případě, že ji používáte. Dojde k tomu pouze při nečinnosti. A pokud byste chtěli tuto funkci vypnout úplně, tak stačí použít volbu Disable Caps Lock.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ deaktivace po stanovené době nečinnosti

+ lze zcela vyřadit klávesu Caps Lock

+ notifikace formou ikony

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (100 KB).

Měníte-li starý počítač za nový a přemýšlíte, zda by ho nešlo ještě nějak využít, máme pro vás tip, jak mu najít novou práci. Proměňte ho v NAS a zabijete dvě mouchy jednou ranou.

Díky tomu získáte diskové úložiště bez nutnosti investovat do tohoto specifického zařízení. Ano, má to i některé nevýhody, ale s tímto softwarem získáte jeho funkce prakticky zdarma. Je postaven na operačním systému FreeBSD, to znamená, že nejde o nadstavbu pro Windows, ale samotný operační systém.

Podporuje celou řadu síťových protokolů SAMBA, FTP, AFP. Jako souborový systém používá ZFS, ale pracuje i s UFS, FAT32, EXT2, EXT3, NTFS (jen pro čtení). Instalace trvá několik minut, ovšem konfigurace mnohem déle. Celá řada funkcí se dá nastavit, ale na druhou stranu je zapotřebí mít určité znalosti pokročilého uživatele PC.

Informace o programu Operační systém: Ostatní

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada protokolů a služeb

+ snapshoty, cron, zálohování a RAID

- instalace a nastavení není pro každého

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (606 MB).

Připojit počítač k síti či internetu bez drátů je díky wi-fi snadnou záležitostí. Oříšek však bývá ve správném zabezpečení a kontrole. Pokud byste například chtěli sledovat, která zařízení se k vaší síti připojují, zkuste tento program.

Umožňuje sledovat bezdrátovou síť a kdykoliv se nějaké nové zařízení do ní připojí, odešle o tom hlášení prostřednictvím dialogového okna. Po spuštění program provede první kontrolu, během které jsou všechna nalezená zařízení klasifikována jako neznámá.

Vy seznam můžete projít ručně a pojmenovat je (u zařízení nechybí informace o výrobci, MAC adrese zařízení, doba odezvy a IP adresa). Při prvním spuštění musíte vybrat síťový adaptér, potom již vše pracuje automaticky bez zásahu uživatele. Seznam zařízení lze exportovat do textového souboru.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ v pravidelných intervalech zjišťuje výskyt nově připojených zařízení

+ zobrazí řadu informací

- nemožnost zasílat informace o připojeních

80 %