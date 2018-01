Nenechte se zabít. Aplikace GameFire vyždíme z každého počítače maximum

O tom, že Češi umějí vyvíjet programy, svědčí tento počin. Na poli zkoumání a vedení genealogie patří mezi jedny z nejlepších a může se směle poměřovat se světovými produkty s velkými rozpočty.

Jde o genealogický databázový program, umožňující uložit si nespočet informací o příbuzných, vytvářet mezi jednotlivými osobami příbuzenské vztahy, vkládat doplňující fotografie či jiné soubory. Součástí Ancestry jsou i funkce na zobrazování, s jejichž pomocí zobrazuje příbuzenské stromy, jako je např. rodový vývoj, rozrod rodu apod. K dispozici jsou i další funkce (výročí, export pro web, statistiky, hledání příbuzenských vztahů mezi osobami, spojování dvou rodokmenů, kalkulačka dat, atd.). Samozřejmostí je podpora genealogického standardu GEDCOM a nechybí možnost vkládat fotografie či si strom nechat vizuálně zajímavě zobrazit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ řada polí k vyplnění

+ velké množství nastavení při exportu na web

+ podporuje standard GEDCOM

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,3 MB).

Hrajete-li často hry, potom velmi dobře víte, jaké problémy mohou nastat v případě zpomalení operačního systému či snad výpadku internetu (především u on-line her). Pokud se hra začne cukat v tom nejhorším možném momentě, můžete přijít o body či život. Dalo by se říci, že se tomu dá předcházet dostatečným výkonem PC, ale za krátkodobé výpadky může i sám operační systém, respektive aplikace v něm.

Game Fire vám pomůže toto nejen eliminovat, ale také zrychlit a celkově optimalizovat počítač pro hraní her. Jde na to chytře, a to aktivací svého režimu, který dočasně vypne nepotřebné funkce a služby systému Windows či jiné upraví (například provede defragmentaci systémové paměti či optimalizaci internetového připojení a zabránění stahování většího balíku dat – typicky aktualizace apod.). Jakmile hru ukončíte, jednoduše znovu klikněte na tlačítko, herní režim vypnete, program vrátí všechny změny a obnoví váš systém do předchozího stavu (nejde o velké zásahy do nastavení). V neplacené verzi je k dispozici jen základní optimalizace, ale v té komerční jsou přítomné i možnosti pro optimalizaci on-line hraní, optimalizace HDD atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatický režim

+ herní mód zařídí, že nic nevyrušuje

- neplacená verze je značně omezena

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,9 MB).

Možnost pracovat s textem uloženým v PDF, a tak s ním následně pracovat dále? Sice lze použít manuální způsob kopírování, ale ten není dvakrát uživatelsky příjemný, výsledky nejsou vždy zaručeny, a proto je možné zavolat na pomoc PDF Shaper.

Jde o nástroj pro konverzi PDF souborů do formátu RTF. Není to však právě pouze ruční kopírování textu, ale program se snaží držet rozložení originálu a automaticky detekuje, čísluje stránky a ponechává odrážky. Vybrat si lze, co vše má být převedeno či vynecháno – poradí si s převodem textu, tabulek, obrázků a dalších objektů. Bohužel ne vždy se převod podaří tak, jak uživatel zamýšlí – někdy nejsou extrahovány obrázky a text je chaoticky umístěn. U jednoduše formátovaných dokumentů však pracuje správně. Některé nedostatky plynou z omezení formátu RTF.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snaží se o převod PDF do RTF se vším všudy

+ lze si nastavit, co vše má být převáděno

- převod nebývá uspokojitelný

- nabízí k instalaci software třetích stran

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,5 MB).

Na datovém úložišti HDD, SSD, či externím disku apod. najde hromadící se duplicitní soubory, předloží o nich zprávu a umožní je následně snadno smazat.

Program může hledat ve více složkách najednou a nastavit v něm lze několik kritérií, která identifikují různé duplikáty. Můžete si nechat vyhledat přesnou shodu pomocí CRC kontrolního výpočtu, nebo pomocí názvu, velikost a data. Program nabízí rozšířenou podporu pro hudební soubory, takže můžete použít i vyhledávání pomocí ID tagů (umělec, skladba, album) pro identifikaci těchto duplicitních souborů. Výsledky jsou seskupeny do seznamu, díky čemuž máte možnost je nejen snadno identifikovat a zjistit, kde se tak nacházejí, ale také umožňuje rychle vybrat soubory na základě vybraných aspektů (stáří souboru, umístění, u hudebních podle kvality zvuku atd.). Placená verze má další funkce, mimo jiné porovnává informace uvnitř obrazových souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada možností pro nastavení vyhledávání duplicit

+ filtrování podle různých aspektů

+ vyhledává také v ID3 tazích

- nabízí k instalaci software třetích stran

80 %