V Evropské Unii je dnes nedostupný Reddit. Na protest

Evropští návštěvníci diskusního serveru Reddit si na něm dnes „nepokecají“. Oblíbená platforma založená do značné míry na sdílení a komentování cizího obsahu dnes v Evropské Unii nebude fungovat, a to od 9 do 17 hodin středoevropského času (moderátoři na stránky mohou po přihlášení).

Společnost tak protestuje proti návrhu směrnice „o autorském právu na jednotném digitálním trhu“. Redditu a dalších se týká především článek 13, část upravující užití chráněného obsahu.

Článek 13(Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli) zase upravuje způsob, jakým proti porušení autorských práv mají bojovat „internetové platformy“. Tedy například sociální sítě, online sdílecí nástroje nebo platformy na publikování souborů či videí.

Formulace směrnice je celkem obecná. Návrh mluví o „opatřeních, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl“. Jako příklad je výslovně jmenováno „používání účinných technologií rozpoznávání obsahu“. To jinými slovy může znamenat nějakou verzi automatického filtrování obsahu.

Řada uživatelů i odborníků se ovšem domnívá, že článek 13 není správný způsob, jak sdílení obsahu ne internetu regulovat. Míra jejich obav se samozřejmě liší, ale obecně se obávají příliš omezování možnosti sdílení obsahu. A to se netýká jen článků z jiných webů, internetových memů, ale třeba i kódu, kteří si programátoři sdílí na GitHubu, a dalších podobných serverech.