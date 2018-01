Přelomové osmičky: Neúspěšná ofenziva Vietkongu přispěla k jeho vítězství

Ho Či Min * 19. 5. 1890, Nguyễn Sinh Cung † 2. 9. 1969, Hanoj Narodil se v rodině konfuciánského učence, učitele a později vládního úředníka jako Nguyễn Sinh Cung. Studoval ve Francii, v USA a v Británii, přitom pracoval. Vrátil se do Francie, kde vstoupil do komunistické strany, pobýval rovněž v SSSR a v Číně. Okolo roku 1940, kdy zahájil boj za nezávislost Indočíny, přijal krycí jméno Ho Či Min, což znamená přibližně „Ten, kdo je osvícený“. V roce 1941 spolu s dalšími komunisty zformoval Ligu boje za nezávislost (Viet Minh). Přitom po celou válku bojoval proti Japoncům spolu s Úřadem strategických služeb (Office of Strategic Services – OSS), americkou výzvědnou službou. V září 1945 vyhlásil v Hanoji Vietnamskou demokratickou republiku. Ovšem za deset dnů se tam vylodili pod různými záminkami vojáci britští a francouzští. Ho Či Min žádal o pomoc Washington, ale Američané mlčeli, protože si nechtěli rozhněvat Paříž a navíc už vietnamského politika znali jako komunistu. Po vítězství nad francouzskými silami v roce 1954 se doživotní prezident Ho Či Min pokoušel o sjednocení dohodou na 17. rovnoběžce rozdělené země, ale naplnění svých představ se nedočkal. Zemřel v roce 1969, šest let před koncem vietnamské války.