Vaše hudba porušuje autorská práva, tvrdí YouTube. Přitom to je jen šum

„Moje desetihodinové video s bílým šumem teď má pět upozornění na porušení autorských práv,“ pochlubil se na Twitteru hudebník Sebastian Tomczak z Austrálie. Připomeňme, že tzv. bílý šum je náhodný zvukový signál, který má ve všech částech spektra stejnou hlasitost. Bílý šum se někdy používá například pro „pohlcení“ ruchů okolí, což může někomu pomoci usnout v rušném prostředí.

Tento šum (originální desetihodinové video) je pochopitelně tvořený generátorem zvuku. Tomczak k jeho generování nemusel použít autorské dílo nikoho dalšího - vygenerovat zvuk je otázkou několika kliknutí.

Generování šumu programem Audacity

Přesto Tomczak dostal skrze automatizovaný systém YouTube upozornění na „porušení autorských práv“. A to rovnou od pěti držitelů autorských práv. Ve třech případech jde o podobné video s bílým šumem, jako to, které vytvořil Tomczak. V dalších případech jde o krátké části delších skladeb.

Tomczak, který vyučuje hudbu na australské univerzitě, měl s automatizovaným systémem YouTube problémy už dříve: „Jednou se mě produkční videa v práci zeptali, jestli mohou použít hudbu z mého kanálu pro video na jejich kanálu. Souhlasil jsem. O pár týdnů později mi YouTube poslal výzvu, že prý na svém kanálu neoprávněně využívám svou vlastní hudbu,“ řekl pro TorrentFreak. Podle něj je tento automatický systém často otravný a kdyby na YouTube záviselo jeho živobytí, bylo by to takřka nesnesitelné.

YouTube aktivně vyhledává porušení autorských práv

Cílem těchto „požadavků“ není docílit stažení videa. Místo toho „držitelé autorských práv“ požadují podíl na zisku z reklam videa. „Tyto požadavky napadnu,“ uvedl Tomczack pro BBC.

V jeho případě zřejmě nebude z posouzením oprávněnosti požadavků problém. Není to ale poprvé, kdy automatizovaný systém YouTube vznesl nesmyslné nároky na copyright. YouTube každopádně díky tomuto systému automatického vyhledávání (a monetizování) použité hudby dokázal uchlácholit držitele autorských práv. Zatímco dříve by videa, která využila cizí hudbu neoprávněně, byla zakázána a stažena, nyní mohou na stránkách zůstat, protože autor originální hudby dostane podíl na zisku z reklam. Systém pro automatické rozpoznávání se ale zřejmě bude muset naučit rozlišovat, co je autorské dílo a co je pseudonáhodný šum. U některých žánrů to zřejmě nebude jednoduché...

A tady už je desetihodinový bílý šum: