Nevolnost, radiace, psychika. Na co se musí připravit vesmírní turisté?

11:55 , aktualizováno 11:55

Za pět let by se měl na orbit kolem Měsíce vydat Japonec Júsaku Maezawa. Do té doby musí on i lékaři připravit jeho tělo na zkoušky, které ve vesmíru podstoupí. Stejně jako ostatní astronauty, kteří jsou ovšem vybráni mimo jiné na základě fyzických předpokladů. U turismu hrají hlavní předpoklad peníze.