Proč nemáme vlajku v americkém stylu? Vexilolog odpoví v Rozstřelu

Věda o vlajkách - vexilologie - není patrně obecnému čtenářstvu až tak známá, ale mnohdy přináší zajímavá zjištění. I proto se odborníka na tuto problematiku budeme ptát například na to, jak se během sta let republiky měnil vztah národa k uctívání státní vlajky. Osvětlíme i to, jak se v uctívání vlajky lišíme od jiných národů, či v jaké zemi nejvíce vzdávají hold své vlajce. Odborník nám rovněž poradí, kde všude by měly být vlajky vyvěšeny během státních svátků.

Aleš Brožek, český knihovník a vexilolog.

Tyto a další otázky spolu ve studiu Rozstřelu proberou moderátor Vladimír Vokál a uznávaný vexilolog Aleš Brožek. Ten se oborem aktivně zabývá přes čtyřicet let. V roce 1972 založil s Ludvíkem Muchou při Obvodním kulturním domě v Praze 3 Vexilologický klub.

Jako člen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky se účastnil schvalování městských a obecních vlajek, z nichž sám několik navrhl (např. vlajku Litvínova nebo Dolní Poustevny). Zasloužil se o to, že dnes známe jméno a podobu autora československé (české) státní vlajky. Pomohl také redakci Technet.cz při odhalování záhady vyhozených nákresů různých podob státní vlajky z roku 1920.

Rozstřel začíná v pátek 16. listopadu od 12:30 do 13:00. Sledovat jej můžete přímo v tomto článku.