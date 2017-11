Iljušin, kterému v Praze Tupolev uřízl ocas, „přeletěl“ do muzea

Byl nevlídný nedělní večer druhého dne roku 1977. K ruzyňskému letišti se přes Prahu blížil linkový let ČSA OK-897 z Leningradu. Na palubě pět let starého Tupolevu Tu-134A bylo 43 cestujících. Na ruzyňské ranveji v tu dobu čekal na povolení ke vzletu Iljušin Il-18 registrační značky OK-NAA, první „osmnáctka“, kterou ČSA převzaly začátkem 60. let. Letoun, kterému posádky důvěrně přezdívaly Anička, se chystal k odletu do Bratislavy. Neodletěl. Při „šťastné“ havárii přišel o část směrovky (více si můžete přečíst v tomto článku).

A právě tento iljušin ve středu 8. 11. podnikl poslední malý „přelet“ do prostoru Leteckého muzea Kbely. Čtyřmotorový turbovrtulový dopravní letoun Il-18 s registrací OK-NAA byl až dosud odstaven na ploše kbelské základny. Na náročném přesunu spolupracovali hasiči z 24. základny dopravního letectva a Hasičský záchranný sbor Letiště Praha. Podíleli se také zaměstnanci Vojenského historického ústavu, pod který kbelské muzeum spadá.

Při několikahodinovém přesunu byla využita specializovaná letištní technika, konkrétně bezojový tahač, který „nabere“ a nadzdvihne přední podvozkovou nohu. Přesouvané letadlo pak je možné táhnout i tlačit. Manévrování s téměř 36 metrů dlouhým a 34 tun těžkým letounem bylo komplikované i kvůli dešti a promáčenému terénu. Aby „osmnáctka“ mohla projet mezi letištními budovami, musely jí být demontovány vnější části křídel.

Letoun OK-NAA v roce 1977, poškozený po havárii.

„Letoun byl nejprve odtažen z travnaté plochy, poté pomocí techniky přetažen až k linii mezi základnou a muzeem,“ popisuje akci VHÚ na svém webu. „Tady nastala patrně nejsložitější část přesunu, protože bylo potřeba s letounem manévrovat v esíčku, kde navíc nebyl asfaltový pruh dostatečně široký. Proto byly pro manipulaci využity i podkladové materiály.“

Po několikahodinové akci byl letoun zdárně umístěn na své nové místo poblíž hangáru s exponáty ze druhé světové války. Od příští sezony jej tam budou moci vidět návštěvníci. VHÚ počítá i s přesunem a zpřístupněním dalších strojů.

Nejstarší z dvanácti československých Il-18

Přestěhovaný stroj s registrací OK-NAA je nejstarší československou Il-18, u ČSA létal od roku 1960. V roce 1977 byl vážně poškozen při srážce s TU-134 ČSA (psali jsme zde), po opravě se však podle dostupných zdrojů vrátil do provozu a létal ještě několik let. Pak byl předán kbelskému leteckému muzeu Kbely. Nesl jméno Ostrava, později Piešťany, a posádky mu kvůli poslednímu písmenu registrace někdy přezdívaly Anička.

OK-WAJ uz Bakova nad Jiz.

Je to jeden z celkem dvanácti Il-18, které od 60. let létaly u ČSA a zajišťovaly přepravu cestujících na střední a dlouhé tratě. Čtyři z nich byly zničeny při haváriích, další čtyři byly sešrotovány při testech, fungovaly jako hasičský trenažer nebo byly využity filmaři.

Do současnosti se u tak dochovaly pouze čtyři stroje – OK-NAA, OK-PAE v Air Parku ve Zruči u Plzně a OK-WAJ u Bakova nad Jizerou, který slouží jako restaurace. Letoun OK-PAI pak skončil v zahraničí v technickém muzeu v Sinsheimu.