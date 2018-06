Vietnam novým zákonem o kybernetické bezpečnosti může poškodit disent

Vietnamští zákonodárci schválili nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který zpřísňuje kontrolu internetu a globálních technologických společností, které v této komunistické zemi působí.

Zákon, který vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku, vzbudil obavy, že způsobí hospodářské škody a umožní další tažení proti disidentu. Společnostem jako Facebook či Google ukládá, aby „důležitá“ osobní data vietnamských uživatelů ukládaly ve Vietnamu a otevřely zde firemní kanceláře. Podobné podmínky přijalo již dříve Rusko, ale i jiné státy. U těch s totalitními tendencemi panuje obava, že mohou jednoduše získat data, které mohou využít k pronásledování opozičních hlasů.

Zákon o kybernetické bezpečnosti představuje podle Amnesty International „zničující ránu“ pro svobodu projevu. Stát bude moci technologické společnosti přinutit, aby mu předaly velké množství dat, včetně osobních informací, a cenzurovat příspěvky uživatelů. Společnosti provozující ve Vietnamu sociální média budou podle nového zákona muset odstranit ze svých platforem urážlivý obsah do 24 hodin poté, co je o to úřady požádají.

Spojené státy a Kanada vyzvaly Vietnam, aby hlasování o zákoně odložil a aby jej zákonodárci revidovali tak, aby vyhovoval mezinárodním standardům.

Z 94 milionů obyvatel Vietnamu užívá pravidelně sociální média 55 milionů lidí, napsala agentura Reuters. Vietnam je sedmou zemí měřeno počtem aktivních profilů na Facebooku; Ho Či Minovo Město, hospodářské centrum země, se řadí mezi deset měst s nejvyšším počtem uživatelů Facebooku.