Tipy na weby: prohlídky českých elektráren nebo vyhlášené restaurace

Úchvatné prohlídky elektráren

Společnost ČEZ se inspirovala u Google Street View a pustila se do zajímavého projektu, který ocení nejen všichni techničtí nadšenci. Ve speciální sekci jejich webu totiž lze virtuálně navštívit některé elektrárny.

Prohlídka začíná pohledem na elektrárny z ptačí perspektivy, odkud se můžete na základě vlastní volby dostat do jejích různých částí. Celkem je možné navštívit osmnáct elektráren – mezi nimi nechybí například vodní Štěchovice, jaderná Temelín, větrná Janov, uhelná Tušimice, na biomasu v Hodoníně, na bioplyn v Čičově a fotovoltaická v Buštěhradu. Pomocí ovládacích prvků je možné si elektrárny prohlédnout nejen zvenčí, ale také zevnitř a jednotlivé části lze přibližovat a také oddalovat. U každé z nich nechybí informace o její výstavbě a činnosti. V některých případech je k dispozici zvukový doprovod.

Michelinské hvězdičky jsou jedním z nejprestižnějších hodnocení, které mohou restaurace za své umění získat. Pokud je pro svůj gastronomický zážitek nepotřebujete, ale i tak chcete navštívit opravdu dobrou restauraci u nás, kde se vaří z kvalitních surovin a čerstvě, potom zavítejte na tento portál, kde najdete výběr těch nejlepších.

Jde o jakousi obdobu světově uznávaného michelinského průvodce. Portál se snaží přinášet výběr nejlepších a nejzajímavějších restaurací v Česku již od roku 1996. Hodnocení vzniká na základě nezávislých názorů dobrovolných hodnotitelů, kteří tyto podniky tajně a za svoje peníze navštívili a oznámkovali. Restaurace se hodnotí známkami 1 až 5 (jako ve škole) podle kvality jídla, obsluhy a interiéru. Součástí průvodce je i hodnocení odborníky v gastronomii (šéfkuchaři, food kritici, experti). V 50 až 60 % výsledků se odborníci shodují s laickou veřejností. Výsledky hodnocení se nezveřejňují průběžně, ale pouze jednou za rok na oficiálním vyhlášení. Restaurace lze vyhledávat buď podle několika kritérií, anebo si nechat zobrazit žebříčky podle zaměření. A pokud si restauraci vyberete a zamíříte do ní, potom ji nezapomeňte sami ohodnotit a přispět tak ke zkvalitnění informací na tomto portálu.

Najděte levné letenky

Stačí zadat, odkud a kam chcete letět a na levé straně se objeví vybrané lety. Výsledky lze řadit podle několika kritérií, například podle ceny, doby letu atd. Nechybí ani záznam o tom, kdy se odlétá, kolik má let přestupů a na kolik vás doprava přijde. V detailu se dozvíte, o kterou leteckou společnost jde a máte možnost let rezervovat. Při vyhledávání máte možnost samozřejmě nastavit také datum odletu či zda bude let zpáteční. Vyzkoušet můžete i vyhledávaní z Androidu a iOS, protože pro obě platformy existuje mobilní aplikace.

Uwwwízlo v síti

Často se říká, že české silnice patří k těm nejméně bezpečným. Ale jak si doopravdy vedeme v porovnání s jinými zeměmi? Podívejte se do interaktivní mapy Roadskillmap.com nabízející statistiku počtu obětí dopravních nehod v přepočtu na počet obyvatel.

Nebaví vás ručně vyplňovat lístky pro podání zásilky na poštu? Že ho vždy marně doma hledáte, ale nakonec ho musíte jít vyplnit přímo na poštu? Tak tomu je již konec díky službě Podacílístek.cz. Ta totiž umožňuje jeho vyplnění on-line pomocí klávesnice, následně ho vytisknout a zajít s ním na poštu, jako kdybyste tak učinili s klasickým lístkem od pošty.

PowToon.com v sobě kombinuje službu pro tvorbu animovaných videí a animovaných prezentací s úložištěm. V několika málo krocích máte možnost vytvořit si poutavou animaci, která bude sloužit třeba jako prezentace či pro vylepšení webových stránek. Přidávat lze různé efekty, stejně tak jako obrázky, písmo a objekty.