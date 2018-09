Nechcete žalovat mého výrobce? zeptají se miliony TV svých majitelů

Kalifornská firma Vizio, která patří mezi největší výrobce chytrých televizí v USA, byla v roce 2015 přistižena, jak sbírá a přeprodává informace o svých zákaznících. Výrobce už mimosoudně vyrovnal žalobu amerického regulačního úřadu, když zaplatil 2,2 miliónu dolarů za šmírování 11 milionů televizí bez souhlasu uživatelů.

Kromě toho ale Vizio nadále čelí hromadné žalobě (tzv. class-action lawsuit). Obě strany, žalující i žalovaná, nyní soudce žádají o odklad líčení, a to mimo jiné proto, aby se k žalobě mohli připojit další poškození.

Obě strany sporu žádají o odklad řízení - pracují na vývoji programu, který majitelům TV přímo na obrazovce zobrazí informace o probíhající hromadné žalobě.

„Existuje dobrý důvod pro odklad: strany (sporu, pozn. red.) vyvíjejí nástroj, který by všechny poškozené upozornil přímou notifikací, která by se zobrazila na obrazovkách Vizio Smart TV.“ Odklad by tak měl sloužit k tomu, aby byl takový nástroj otestován a vyhovoval všem technickým i právním požadavkům.

BBC uvádí, že podle amerického práva je nutné upozornění na probíhající hromadnou žalobu doručit „nejevektivnějším možným způsobem“ tak, aby se dostalo ke všem, kterých se žaloba může týkat. V minulosti to například znamenalo, že určitý výrobce byl povinen rozeslat e-mail svým zákazníkům. Zobrazení výzvy k tomu, aby se uživatelé připojili k hromadné žalobě prostřednictvím speciální zprávy na chytré obrazovce, by byl zřejmě unikát.