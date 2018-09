Tipy na zajímavé weby: tvorba grafiky i pro laiky nebo bezpečí routeru

Jak na pěknou grafiku

I laik si může vytvořit efektní grafické podklady pro další použití jako například marketingové účely, sociální sítě či prezentaci. Stačí k tomu chvilka času a chuti si naklikat, co potřebujete. O vše ostatní se postará online editor Canva.com. Během chvilky na několik kliků myši s ním zhotovíte skvělé grafické návrhy.

Tento nástroj hojně využívají provozovatelé webů, blogeři, youtubeři, ale i kreativci či marketéři. Velkou výhodou je nejen to, že v základu je zdarma (plně dostačuje), ale taktéž, že je v češtině. Konečně je tak možné snadno tvořit nejrůznější typy grafiky – facebookové posty, bannery, pozvánky, reklamní koláže, letáky, hlavičky, vizitky, plakáty a další – a to bez hlubší znalosti o grafice. Intuitivní prostředí vás po celou dobu vede a dovoluje kombinovat texty a obrázky, a to včetně dalších prvků či nahrávat vlastní obrázky. Výsledné dílo vždy vypadá působivě a moderně. Navíc v něm zůstane uložené k dalším úpravám a vrátit se k němu je možné odkudkoliv v dosahu internetu. Grafická díla je možné stahovat ve formátech JPG, PNG a PDF nebo sdílet přes odkaz či vystavovat na sociálních sítích.

Podobné weby Stenciljs.com – grafika se stovkami šablon

Snappa.com –univerzální designový nástroj

Nástěnka s dobrými jídly

Na první pohled by se mohlo zdát, že tento web je dalším z řady těch, kde najdete pouze obrázky (v tomto případě jídla), kterými se chtějí pochlubit jejich autoři – jako je například Pinterest. Avšak není tomu tak. Jde o místo, kde k nim najdete také recepty, a kombinuje prvky sociálních sítí.

Vařme.cz je tak unikátní prostor pro inspiraci, ale také ukládání oblíbených receptů tak, abyste je v případě potřeby vždy našli. Libovolně je skládáte do svých kuchařek podle zvolených preferencí. Jednu kuchařku můžete mít plnou sladkých jídel, jiné recepty může spojit jediná ingredience, další se může tematicky vztahovat třeba k oslavám narozenin. Recepty máte možnost navíc snadno sdílet na sociálních sítích a posílat tak známým. U ostatních uživatelů webu máte možnost recepty „lajkovat“, uložit si do své kuchařky či komentovat a dokonce editovat, což se hodí v případě, kdy si recept chcete vylepšit podle svého. Pro rychlejší orientaci slouží nejen vyhledávání, ale také kategorie. Recepty jsou jak v češtině, tak řada z nich i v jiném jazyce (většinou angličtině).

Podobné weby Recepty.cz – tisíce receptů

Labužník.cz – recepty, vaření, dobré jídlo

Otestujte zranitelnost router na rom-0

Sdružení CZ.NIC vytvořilo testovací webovou aplikaci umožňující otestovat router na zranitelnost rom-0 – jde o nedostatečnou kontrolu přístupu ve webovém rozhraní pro správu routeru.

S testem se pracuje snadno - stačí spustit, a pokud se povede stáhnout 16kB velký binární soubor, tak je váš router pravděpodobně zranitelný. Správně by mělo dojít buď k odmítnutí tohoto požadavku anebo k vyžádání jména a hesla. Na rozdíl od ručního testu, který lze provést jen po lokální síti, tato testovací webová aplikace testuje routery zvenčí a simuluje tak přístup útočníka. Bezpečnostní chyba rom-0 umožňuje útočníkům snadno získat hesla k webovému administračnímu rozhraní routerů. Ti pak zneužívají takto získaný přístup ke změně DNS serverů a následně k podvrhu webových stránek a k instalaci virů do počítačů v síti s napadeným routerem.

Podobné weby GRC.com – otestuje zabezpečení vstupu do PC

Test.bezpečnosti.cz – test bezpečnosti připojení k internetu

Uwwwízlo v síti

Dopravní nehodu si lze nakreslit on-line, stačí znát webovou aplikaci Draw.accidentsketch.com, která umožňuje znázornit různé druhy silnic a směr jízdy automobilů. Dokonce si můžete vybrat z několika modelů aut, včetně barev. Kreslení se odehrává pomocí metody uchop a pusť.

Povinnou školní četbu není nutné číst, můžete si ji poslechnout. Český rozhlas nabízí na svých internetových stránkách možnost stáhnout si ji v MP3 formátu.

Máte rádi zeměpis? Že ne a spíše byste se ho potřebovali doučit? Co zkusit výuku zábavnou formou? Na serveru Umímefakta.cz se nacházejí slepé mapy rozdělené podle světadílů anebo i států. Vaším úkolem je v nich označovat zadaná místa, anebo naopak vybrat jednu z dostupných variant.