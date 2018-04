Ruská armáda zavedla do výzbroje „smrtící kombajny“. Byly i v Sýrii

, aktualizováno

Ruská armáda dala do zkušebního provozu deset vozidel Terminátor určených pro palebnou podporu tanků. Některá z těchto vozidel se objevila i v Sýrii. Zařazení tohoto stroje do výzbroje by mělo pomoci jeho případnému exportu.