Stáhněte si zdarma: grafický analyzér prozradí, co na disku zabírá místo

Dochází vám místo na pevném disku? Potřebujete zjistit, které soubory A složky zabírají nejvíce místa? Potom zkuste použít freewarový program JDiskReport..

Tento produkt vám dokáže zjistit podrobné statistické informace o adresářích a souborech na disku. Po jeho spuštění si pouze vyberete potřebnou složku (můžete i celý disk). JDiskReport následně projde a podá o něm zprávu. Ve zprávě naleznete např. informace o velikosti souborů, datu jejich poslední změny a také typ (hudební, video, textový apod.). Všechny informace si navíc můžete nechat zobrazit i v grafech. K dispozici je koláčový, sloupcový a dokonce je lze nechat vložit i do tabulky. Údaje můžete třídit podle názvu anebo podle velikosti a zobrazovat můžete buď počet, anebo velikost příslušných souborů. Vítaná je i funkce, jenž si pamatuje již „proskenované“ adresáře, takže při příštím spuštění nemusíte proces opakovat. Program se integruje do kontextového menu, takže ho máte neustále po ruce. Pro jeho používání musíte mít nainstalovanou Javu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ bez zbytečných funkcí

+ snadné na použití

- nezjištěno

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (680 KB).

Jste-li fandové hudby a svoji sbírku máte uloženou ve formátu MP3, potom pro vás máme užitečný nástroj, na pohodlnou úpravu (snadno například umožní oříznout začátek či konec pro vyzvánění na mobil, nebo zvýší hlasitosti apod.).

Mp3DirectCut je léty prověřená freewarová aplikace, která nahrává a edituje MP3 soubory, aniž by bylo nutné je dekomprimovat do formátu WAV. Vzhledem k tomu, že nedochází k opakované kompresi, si výsledný soubor zachovává stejnou kvalitu. Navíc funkce pro nahrávání vám umožní nahrávat přímo do MP3 z jakéhokoliv zdroje zvuku, připojeného ke zvukovému vstupu vašeho počítače. Z dalších funkcí Mp3DirectCutu stojí za zmínku editor ID3tagů (změna metadat), funkce normalize sloužící k úpravě hlasitosti skladby a také silence detection, která najde tichá místa ve skladbě – lze využít, pokud máte všechny písničky v jednom souboru. Jednotlivé skladby pak poté můžete propojit díky funkci pro postupné zesilování a zeslabování zvuku.

Mp3DirectCut

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ úprava audia bez rekomprese

+ nahrávání z jakéhokoliv zdroje v PC

+ normalizace

- chybí širší podpora audioformátů

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (288 KB).

Zapomněli jste heslo k internetové službě, FTP či k přístupu do nějakého programu? Potom pro vás máme tip na možnost, jak ho zkusit znovuobjevit. S tímto softwarovým nástrojem totiž můžete odkrýt heslo, které je standardně schováno za hvězdičkami.

Na rozdíl od konkurenčních aplikací Asterisk Key pracuje jak s dialogovým oknem, kde jste dotazováni na heslo, tak funguje i na webových stránkách, kde jsou patřičné kolonky formuláře. Nástroj se používá snadno. Stačí si načíst internetovou stránku, otevřít program apod., kde je heslo uloženo (zobrazeny hvězdičky), otevřít program Asterisk Key a poté kliknout na tlačítko Recover. Tím uvedete program do chodu a ten začne pracovat. Po několika sekundách zobrazí skryté heslo. Najité heslo si můžete nechat vložit do schránky Windows, a tak ho přenést např. do programu s vašimi hesly.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ odhaluje jak v programech, tak v browserech

+ spolupracuje se schránkou

- úspěšnost obnovení není moc vysoká

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (453 KB).

Otevřené porty počítače jsou jako rámy bez oken. Kdokoliv může prostřednictvím sítě do PC a vy si toho nemusíte ani všimnout. Tyto vchody jsou často zneužívány počítačovými viry, hackery a další škodlivými kódy. Firewall slouží k jejich kompletnímu uzavření. Zajímá vás, zda a jaké jsou otevřené?

Pro jejich přehledné zobrazení stačí stáhnout a rozbalit tuto utlitiku. Řekne vám, jaké TCP/IP a UDP porty jsou na vašem počítači otevřené. Pro každý port v seznamu se zobrazí informace o procesu, který port otevřel, a zobrazí i procesové jméno, plnou cestu procesu, informace o verzi procesu (jméno produktu, popis souboru atd.), čas, kdy byl proces spuštěn, a uživatele, který ho spustil. Mezi pokročilé funkce patří uzavírání neoprávněně otevřených portů, uzavírání procesů (jež otevřely porty). Program navíc umožňuje ukládat informace TCP/UDP portů do HTML, XML nebo textového souboru. CurrPorts také automaticky označuje (růžovou barvou) podezřelé TCP/UDP porty, vlastněné neidentifikovatelnými aplikacemi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehledně zobrazené informace o portech

+ možnost automaticky uzavírat porty

- nezjištěno

