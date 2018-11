Aplikace pro zdravý životní styl i kontrolu výdajů

Evernote

Evernote má konečně i tmavé téma uživatelského rozhraní.

Oblíbená aplikace na správu poznámek je svými tvůrci průběžně vylepšována a nově získala i tmavé téma uživatelského rozhraní. Přepnout si jej můžete ručně v hlavní nabídce aplikace, automatické přepínání se západem a východem slunce, jako má například klientská aplikace sociální sítě Twitter, ale k dispozici není. S určitými omezeními lze Evernote stále využívat zdarma.

Dostupnost: Android, iPad

Sectograph zobrazuje obsah kalendáře velmi zajímavým způsobem.

Sectograph

Aplikace Sectograph je plánovací kalendář, který zobrazuje údaje z Kalendáře Google na ciferníku hodin. Potom stačí jediný pohled, abyste získali perfektní přehled o naplánovaných událostech a volném čase během dne. K dispozici jsou upozornění, přehled doby trvání událostí z kalendáře a také widget na domovskou obrazovku, díky kterému budete mít přehled naplánovaných aktivit vždy na očích.

Dostupnost: Android

V aplikaci 1Money si můžete pohodlně vést přehled příjmů a výdajů.

1Money

Do aplikace 1Money můžete jednoduchým způsobem zadávat vaše příjmové i výdajové transakce a sledovat tak stav a vývoj vašeho domácího rozpočtu. Příjmy i výdaje lze pro vetší přehlednost členit do různých skupin a na základě tohoto členění pak aplikace 1Money generuje grafy, ze kterých je rychle vidět, za co nejvíce utrácíte a jak se vaše útraty vyvíjejí v čase. Pořízení verze Premium přinese například možnost uzamknutí aplikace nebo funkci na export dat.

Dostupnost: Android

Widget Drawer přináší zajímavý způsob práce s widgety.

Widget Drawer

S aplikací Widget Drawer za necelých 30 korun můžete používat miniaplikace (widgety) instalovaných aplikací kdykoli budete chtít – aniž byste se museli vracet na domovskou obrazovku, kde jsou běžně umístěny. Widgety si můžete vytáhnout na obrazovku nad kteroukoli aplikací a k dispozici je i možnost upravit si jejich velikost nebo nastavit průhlednost jejich zobrazení.

Dostupnost: Android

Aplikace Aktivně a zdravě přináší výzvy a odměny pro zdravý životní styl.

Aktivně a zdravě

Ve spolupráci s odbnorníky na výživu, pohyb a hubnutí byla vytvořena aplikace Aktivně a zdravě, která vyzývá své uživatele k plnění úkolů spojených se zdravým životním stylem. Jako motivace slouží systém bodů získávaných za splnění úkolů, které lze proměnit za odměny. Aplikace Aktivně a zdravě obsahuje videa, návody a užitečné tipy a pomůže i těm, kteří nechtějí zrovna hubnout, ale prostě jen žít zdravěji.

Dostupnost: Android, iPad

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.