Vydělávali na fotkách zatčených lidí. Policie je zatkla za vydírání

Stránka Mugshots.com a jí podobné publikuje fotky lidí, které policie zatkla (tzv. mug shot, tedy „fotografie obličeje“, typicky zepředu a z profilu). Spolu s těmito fotografiemi, které stahuje z policejních stránek po celých USA, zároveň zveřejňuje i jména lidí na fotografii a další osobní údaje. Ty jsou pak dohledatelné na internetu. Často je to ve vyhledávači první výsledek spojený se jménem dané osoby. Pro řadu lidí to později znamená problém při hledání zaměstnání, žádosti o půjčku nebo v osobním životě - i přes to, že byli soudem uznáni za nevinné.

Existují služby, které slibují, že za poplatek zařídí odstranění fotek z těchto veřejných databází. Jak to dělají? Jednoduše: mají stejného provozovatele (o tomto podnikání na hraně vydírání jsme psali už v roce 2011).

Vydírání, pomluvy a praní špinavých peněz, říká státní zástupce

Stránky vydělávající na fotkách zatčených osob na webu úmyslně ponechávají i fotky lidí, kteří byli zproštěni obvinění nebo kteří byli zatčení omylem.

Kalifornský nejvyšší státní zástupce nyní obvinil čtyři muže z provozování „vyděračské stránky“ Mugshots.com. „Jejich plán spočíval v těžení z cizího ponižování,“ uvedl státní zástupce Xavier Becerra. „Ti, kteří si nemohli dovolit platbu za odstranění pak měli problémy při hledání práce, bydlení nebo při budování vztahů. To je prostě a jednoduše zneužívání (v angličtině „exploitation“, pozn. red.).“

Obžalovaní se jmenují Sahar Sarid, Kishore Vidya Bhavnanie, Thomas Keesee a David Usdan. Kanadský prokuratura je viní z toho, že od přibližně 175 jednotlivců vybrali v posledních třech letech 64 tisíc dolarů „výmazného“ (asi 1,4 milionu korun, tedy asi 8 tisíc korun za osobu). Čísla mluví pouze o poškozených v Kalifornii, po celých USA si obžalovaní vyžádali asi dva miliony dolarů (přes 40 milionů korun) od téměř šesti tisíců lidí. Policie hledá další oběti tohoto jednání, které označuje za vydírání a zneužívání. Kromě toho jsou obžalovaní obviněni z krádeže identity a praní špinavých peněz.

Nejde o první žalobu proti podobným stránkám. Zatím se ale jednalo o spory civilní, které jsou pro oběti nákladné a často neuskutečnitelné. „Jenom státní nebo federální prokuratura má v tomto případě dostatek prostředků, aby případ dotáhla do konce,“ řekl pro ArsTechnica americký právník Scott Ciolek, který se podílel na jedné z předchozích žalob proti Mugshots.com. „Po uzavření kalifornského stíhání ale budou sesbírané důkazy k dispozici i dalším poškozeným.“ Pokud trestní stíhání přinese výsledky, vznikne zřejmě důležitý precedent, který může pomoci lidem po celých USA. Mugshots totiž zdaleka není jediná stránka, která profituje ze zveřejněných fotografií. Na webu tyto stránky úmyslně ponechávají i fotky lidí, kteří byli zproštěni obvinění nebo kteří byli zatčení omylem.