Největší výhoda bitcoinu by časem mohla bránit jeho růstu, míní vědec

Síť Bitcoin je tvořená nezávislými uzly, počítači, které spolu soupeří o to, kdo „vytěží“ příští minci bitcoin. Těmito výpočetními operacemi počítače v síti ověřují transakce a zapisují je do blockchainu (účetní knihy). Právě decentralizace zabezpečuje, že nikdo nemůže bitcoin ovládnout.

Co je to bitcoin? Bitcoin je decentralizovaná síť umožňující anonymní transakce (kryptoměna bitcoin). Více v našem podrobném článku

Podle nové práce ekonoma Erica Budishe z University of Chicago (PDF) tvoří ale právě tato decentralizace podstatné omezení budoucího růstu bitcoinu. „Výpočetní síla decentralizované sítě, jakou je bitcoin, musí uspokojit dvě podmínky pro rovnováhu,“ píše Budish.

Každý, kdo může na těžení bitcoinu vydělat, těží bitcoin. Tedy další člověk, který by se do těžby zapojil, už by na ní nevydělával dostatečně. Kdokoli by chtěl ovládnout přes 50 % této výpočetní síly těžařů, musí být odrazen tím, že cena takového útoku je vyšší, než kolik takovým útokem může získat.

To není nic nového, takto byl bitcoin navržen. Budish se ale domnívá, že do budoucna mohou tyto dvě podmínky způsobit problém. „Provoz sítě bitcoin je opravdu drahý!“ zdůrazňuje Budish. A zatímco hodnota jednoho bitcoinu může růst celkem neomezeně, zabezpečení bitcoinu (definované výpočetní silou a tedy i spotřebovanou elektřinou) donekonečna růst nemůže. Tím vzniká podle Budishe riziko, že pokud by cena bitcoinu výrazně stoupla, mohl by se někomu finančně (či z jiných důvodů) vyplatit útok, se kterým by si síť (která neomezeně růst nemůže) neporadila.

Bitcoin jako takový pochopitelně čelí kritice a skepticismu, stejně jako má i své skalní příznivce a fanoušky. A kritikové i fanoušci se vzácně shodují, že tato práce nepřináší zrovna nové postřehy ohledně problémů bitcoinu. Jen je formuluje v řeči ekonomických rovnic, které umožňují tyto problémy zobecnit.