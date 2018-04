Alespoň 50 mbit/s pro všechny. I vám internet nakonec zrychlí

Česká republika vychází ve všech statistikách dostupnosti vysokorychlostního internetu velmi dobře. Stále je však mnoho míst, kde maxima přenosu dosahují jen nízké jednotky megabitů za sekundu a uživatelům takových přípojek jsou pak mnohé moderní on-line služby zapovězeny.

„Ambicí O2 je nabídnout každé domácnosti rychlost minimálně 50 Mbit/s s využitím různých technologií,“ uvedl na konferenci Gigabit Access 2018 Jan Hruška, technologický ředitel českého O2.

Problémy s kvalitou připojení přitom nejsou otázkou jen odlehlých samot a malých vesnic, ale často například i historických center měst. Zatímco v mnohých vesnicích lze získat stavební povolení k výkopu relativně rychle a operátor v něm může rozvést například optické přípojky (a tím pádem i velice rychlý internet) k jednotlivým uživatelům, či alespoň ke své lokální infrastruktuře, ve městech je takový výkop otázkou měsíců i let schvalování na úřadech a velmi vysokých nákladů pro jeho realizaci. Právě zde se tak často využívá velmi stará a dnešním potřebám nevyhovující infrastruktura.

Optika všude, kde je to možné

„Zájem o budování optických sítí je ve světě tak vysoký, že jsou některé zakázky zdrženy čekáním na dodání samotného optického vlákna“, uvedl ve svém příspěvku na konferenci Geert Standaert, ředitel belgického operátora Proximus.

Rozvoj vysokorychlostního internetu je zejména otázkou vybudování dostatečně husté optické datové sítě. Na tom se na konferenci Gigabit Access 2018 shodli úplně všichni.

Ale ne všude to jde tak razantně, jako se to povedlo ruskému operátoru MGTS. Ten se rozhodl zcela přebudovat svoji moskevskou metalickou ADSL síť na optickou. Při tomto procesu vykopal všechny měděné kabely a prodal je do sběru. Zároveň prodal 226 ze 300 budov, ze kterých síť spravoval a řídil a které s novou sítí nebude potřebovat. Takto získané peníze investoval do vybudování velmi husté optické sítě a v tuto chvíli tak je schopný většině obyvatel nabídnout gigabitovou přípojku.

Takto radikální řešení ovšem v Evropě zpravidla není možné. V České republice se tak počítá s mixem technologií.

Rychlý internet pro všechny, pod zemí i vzduchem

Základem bude optická síť, která má výhodu i v univerzálnosti a nízkých provozních nákladech. Dá se použít jak pro připojení koncového zákazníka (takzvané FTTH - Fiber To The Home), tak i další sítě poskytovatelů datových služeb - například předsunutý DSLAM do místní VDSL připojení, LTE buňku pro mobilní data, nebo třeba domovní síť po koaxiálních anténních kabelech.

„Při stavbě domu je důležité, aby se připojení na síť zajistilo společně s ostatními sítěmi (elektřina, voda, kanalizace, plyn) a šetřily se tak náklady na výkopové práce, vyřizovalo se jediné územní rozhodnutí apod. CETIN při tom preferuje, aby nová stavba byla připojena optickou přípojkou, je-li to možné a ekonomické,“ uvedla na dotaz redakce mluvčí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, Tereza Gáliková.

Tam, kde nebude ekonomicky či fyzicky možné vybudovat optickou přípojku a vedou tam telefonní kabely, budou k připojení i nadále využity. Zvýšení rychlostí se zde dosahuj zejména budováním takzvaných předsunutých DSLAMů, což jsou malé koncové ústředny, které operátoři (u nás CETIN) budují co nejblíže zákazníkům v dané oblasti. Daří se tak zkrátit délku problematického telefonního vedení. Další zrychlení přináší přechod na nové standardy VDSL2 a VDSL3 a od příštího roku v některých lokalitách i superrychlý G.fast (i když ten jen na velmi krátké vzdálenosti).

Další způsoby, jak k co nejširší skupině zákazníků dostat vysokorychlostní internet, se obejdou bez kabelů. Pro takové řešení mají operátoři název fixed wireless, tedy pevný bezdrát. V ČR bude mít dvě podoby.

Tím prvním je běžná LTE síť, do která se může zákazník připojit pomocí přístupového bodu (typicky LTE/wi-fi router) a kterou může na dané adrese využívat. Zpravidla s omezenou rychlostní přenosu, ale bez omezení objemu přenesených dat. Tato služba je vždy omezena na jednu konkrétní domácí adresu (respektive jednu základnovou stanici) a toto omezení se dělá kvůli plánování vytížení sítě. Operátor může naplánovat posílení konkrétní základnové stanice nebo lokality podle místní potřeby a v místech vysokého vytížení základnových stanic běžným mobilním provozem tuto službu vůbec nenabídne.

Do hustě zabydlených lokalit, kde by se s LTE sítí těžko vystačilo, se chystá novinka, vysokorychlostní připojení WTTx. Síť budovaná na frekvenci 3,7 GHz bude schopná nabídnout vysoké rychlosti velkému množství lidí. Zákazníci budou potřebovat speciální přijímač (WTTx router) a protože vlny v pásmu 3,7 GHz neprocházejí dobře pevnými překážkami, tak nejspíše i externí anténu. V některých případech bude možné použít anténu okenní se snadnou instalací, jindy bude nutné montovat anténu na střechu domu a s routerem propojit kabelem.

„Každý byt v nově postaveném bytovém domě musí mít ze zákona vybudovanou datovou přípojku schopnou vysokorychlostního připojení,“ přiblížil na konferenci Gigabit Access 2018 přístup rozšiřování broadbandu ve Francii Yves Bellego, ředitel Orange.

První zákazníci by se do sítě WTTx měli připojit již v závěru letošního roku.

Za vše může video

Bezkonkurenčně největší datový provoz na síti dnes dělá video. Díky zvyšujícímu se rozlišení, kdy se plné HD stává standardem a mnozí již využívají i rozlišení vyšší (například na YouTube, Netflix nebo Amazon Prime), rostou i nároky na přenosové sítě.

„Gigabitové rychlosti v optických sítích jsou nezbytné zejména pro budoucí přenosy videa v 8K rozlišení,“ prohlásil Andrei Ershov, ředitel ruského operátora MGTS.

S 8K videem si zatím drtivá většina z nás hlavu lámat nemusí, nicméně v případě rychlosti připojení k internetu platí, že lépe více než méně.